Trei turişti, dintre care doi poliţişti, şi-au găsit sfârşitul în Munţii Făgăraş în ultimele zile. Au urcat pe munte nepregătiţi de iarnă şi au căzut în prăpăstii adânci de sute de metri. Nici misiunile de recuperare nu au fost uşoare... salvamontiştii au reuşit să ajungă cu greu la ei, doar cu elicopterul, dar, din cauza vântului puternic, operaţiunile au fost amânate ore în şir.

Primul accident fatal a avut loc pe vârful Netedu. Trei bărbaţi care plecaseră în drumeţie au alunecat pe zăpada îngheţată. Unul dintre ei a reuşit să se oprească din cădere, dar colegii lui s-au rostogolit sute de metri pe panta abruptă. Supravieţuitorul a sunat la 112 şi a fost recuperat de salvamontişti cu un elicopter SMURD.

A fost dus în siguranţă la Bâlea Lac, de unde a plecat acasă cu maşina lui. Pentru cei care îl însoţeau, salvamontiştii nu au putut să mai facă nimic, mai ales că turiştii nu aveau echipament de iarnă.

"Un salvator a coborât la locul accidentului şi a constatat decesul celor două victime, bărbaţi din Ploieşti, în vârstă de 35, respectiv 50 de ani. Din cauza terenului dificil şi a condiţiilor meteo nefavorabile, trupurile acestora nu au putut fi recuperate", spune Dan Popescu, sef serviciul Salvamont Sibiu.

Trei bărbaţi, morţi pe munte în Făgăraş

Abia ieri, o echipă de salvamontişti a reuşit să coboare victimele decedate de pe munte. Se pare că bărbatul de 35 de ani era poliţist şi lucra la Biroul Operaţiuni Speciale, în timp ce excursionistul de 50 de ani era şi el fost politist şi lucrase la o secţie din Ploieşti.

Altă tragedie s-a produs tot în Munţii Făgăraş, pe vârful Lespezi, pe un traseu cu privelişti spectaculoase, dar cu porţiuni periculoase. Un turist de 43 de ani a căzut aproape 500 de metri şi a murit pe loc. 18 salvatori montani au plecat să îi recupereze trupul.

"Am intervenit cu un efectiv de 18 salvatori montani din tot judetul. misiunea a fost destul de grea, a durat in jur de 12 ore", spune Andrei Nicuț, şef formație Curtea de Argeș.

Salvamontiștii avertizează că, în această perioadă, vremea este extrem de periculoasă pentru drumeţii montane, din cauza zăpezii înghețate și a condițiilor instabile din zona înaltă.

