Şir de tragedii în Munţii Făgăraş! Trei turişti au murit în condiţii dramatice, la interval de câteva ore. Au căzut în prăpăstii adânci de sute de metri. Salvamontiştii puteau să ajungă la ei doar cu elicopterul, dar, din cauza vântului puternic, operaţiunile de salvare au fost amânate ore în şir.

Primul accident fatal a avut loc pe vârful Netedu. Trei bărbaţi care plecaseră în drumeţie au alunecat pe zăpada îngheţată. Unul dintre ei a reuşit să se oprească din cădere, dar colegii lui s-au rostogolit sute de metri pe panta abruptă. Supravieţuitorul a sunat la 112 şi a fost recuperat de salvamontişti cu un elicopter SMURD.

Supravieţuitorul a fost dus la Bâlea Lac, de unde a plecat acasă cu maşina lui. Pentru cei care îl însoţeau, salvamontiştii nu au putut să mai facă nimic. Salvatorii spun că turiştii nu aveau echipament de iarnă.

Au murit pentru pasiunea lor

Un salvator a coborât la locul accidentului şi a constatat decesul celor două victime, bărbaţi din Ploieşti, în vârstă de 35, respectiv 50 de ani. Din cauza terenului dificil şi a condiţiilor meteo nefavorabile, trupurile acestora nu au putut fi recuperate.

Altă tragedie s-a produs tot în Munţii Făgăraş, pe vârful Lespezi, pe un traseu cu privelişti spectaculoase, dar cu porţiuni periculoase. Un turist de 43 de ani a căzut aproape 500 de metri şi a murit pe loc. 18 salvatori montani au plecat să îi recupereze trupul.

"Prima echipă a ajuns la baza peretelui, aici o să ne regrupăm cu toţii. O să stabilim ce oameni o să urce până la locul unde este victima. Se strică şi vremea, se adună şi norii, plouă uşor, este destul de frig", spune Salvamont Argeş.

Salvamontiștii avertizează că, în această perioadă, vremea este extrem de periculoasă pentru drumeţii montane, din cauza zăpezii înghețate și a condițiilor instabile din zona înaltă.

