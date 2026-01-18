O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a declarat agenţiei dpa un purtător de cuvânt al forţelor armate.

- Militarii germani se întorc din Groenlanda. Au raportat că şi-au îndeplinit misiunea - Profimedia

Soldaţii germani sosiseră în Groenlanda vineri, în cadrul misiunii de recunoaştere conduse de Danemarca înaintea exerciţiului militar planificat Arctic Endurance. La misiune au participat efective reduse şi din alte state europene membre ale NATO.

Trump a crescut nivelul presiunilor

Purtătorul de cuvânt al centrului de comandă şi control al misiunii a afirmat că soldaţii germani şi-au îndeplinit misiunea, iar rezultatele recunoaşterii vor fi analizate în zilele următoare.

Forţele europene limitate au fost desfăşurate în Groenlanda după insistenţele preşedintelui american Donald Trump pentru achiziţionarea insulei de la Danemarca, aliată în NATO cu Statele Unite.

Sâmbătă, Trump a crescut nivelul presiunilor, anunţând taxe vamale suplimentare pentru opt ţări europene care susţin poziţia daneză.

