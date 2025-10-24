Antena Meniu Search
Foto Doi morţi, după ce un camion s-a răsturnat peste o maşină în apropiere de Paşcani. Nu au avut nicio şansă

Două persoane au murit, după ce un camion s-a răsturnat peste maşina în care se aflau, pe DN2, între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, în apropiere de Paşcani, judeţul Iaşi. 

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 16:04
Doi morţi, după ce un camion s-a răsturnat peste o maşină în apropiere de Paşcani. Nu au avut nicio şansă Accidentul din Drăguşeni unde un camion s-a răsturnat peste o maşină - ISU Suceava/Iaşi Galerie (12)

La faţa locului intervin pompierii militari suceveni, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Au murit pe loc

De asemenea, ISU Iași a trimis la fața locului două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Seviciului de Ambulanță Județean Iași.

Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei persoane, iar două dintre acestea (din autoturism) au rămas încarcerate, cu leziuni incompatibile cu viața.

Ajunse la fața locului, echipajele pompierilor militari, în cooperare, au extras cele două victime încarcerate. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să se constate decesul.

Șoferul autotrenului, conștient și cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.

