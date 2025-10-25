Şoferul care s-a răsturnat cu TIR-ul peste o maşină şi a omorât doi oameni este anchetat de poliţişti în libertate. Tragedia a lăsat în urmă o comunitate în stare de şoc. Una dintre victime lupta cu disperare cu o boală grea ca să îşi poată creşte în continuare cei trei copii. Anchetatorii vor să facă acum mai multe expertize pentru a afla dacă accidentul a fost provocat de imprudenţa şoferului sau de o defecţiune tehnică.

Cei doi bărbaţi care au pierit striviţi de camionul care a derapat şi s-a răsturnat pe o şosea din judeţul Iaşi aveau acelaşi prenume şi erau prieteni vechi, nedespărţiţi. Mai aveau aproape jumătate de oră până să ajungă acasă. Se întorceau din localitatea Cristeşti, unde plecaseră cu treburi pentru gospodărie. De altfel nu era prima dată când mergeau cu mașina împreună. Şoferul îşi mai ducea prietenul la spital, atunci când avea nevoie de tratament.

"Au trăit aici, au copilărit împreună. Unul avea familie cu trei copii, au rămas copiii mititeii fără tată. Celălalt şi el tânăr", a declarat o vecină.

"Atât a fost de la Dumnezeu"

Pe scaunul din dreapta era Vasile Toma, un bărbat de 42 de ani greu încercat de soartă. Se zbătea să supravieţuiască unui cancer depistat recent, iar soţia şi copiii îl încurajau. Peste câteva zile era programat să facă o operaţie salvatoare spera el.

"Am înţeles că îi dădea doctorul şanse să scape, dar vezi că..şanse nu a avut. Atât a fost de la Dumnezeu. Să rămână trei copii fără tată, greu", spune un vecin.

"Unul dintre ei, cel cu familie A fost o perioadă şi paracliser la biserică. Un băiat cuminte de bun simţ, mult bun simţ pentru biserică", a declarat Silviu Maxim - preot Parohia Boroaia Deal.

La volan, prietenul lui în vârstă de 39 de ani nu a avut timp nici măcar să încerce să evite impactul cu TIRul de zeci de tone. Vasile Ungureanu era consilier local şi pasionat de agricultură.

"Mă-sa şi cu sora-sa au leşinat. Au leşinat, au picat jos când o aflat că băiatul ei, băiatul ei", spune o vecină.

Şoferul camionului este anchetat în libertate pentru ucidere din culpă.

La nici 24 de ore după tragedia din Iaşi, încă trei şoferi au fost în pericol de moarte pe o şosea din Neamţ. Unul dintre ei a intrat în depăşire, fără să se asigure. Î nspatele lui, alt conducător auto făcea aceeaşi manevră. Din impact, şoferul care a făcut manevra regulamentar a fost aruncat într-un gard. Un bărbat a ajuns la spital.

