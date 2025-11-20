Accident grav într-o intersecţie din Iaşi, una dintre cele mai periculoase din oraş. O şoferiţă s-a izbit violent de dubiţa unei firme de curierat, iar totul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

În imagini se vede cum şoferiţa vrea să facă un viraj la stânga, însă nu se asigură şi nu acordă prioritate vehiculului care circula regulamentar din sens opus.

Inevitabil, cele două autovehicule se ciocnesc violent, iar autoturimul este proiectat pe trotuar. Din fericire, niciun pieton nu se afla în zonă. Este al 10-lea accident din intersecţia respectivă din acest an.

