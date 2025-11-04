Accident surprins de camere pe un bulevard circulat din Iaşi. Un bărbat aflat pe trotinetă a ignorat total culoarea roşie a semaforului şi a intrat în plin într-o maşină care pornise de pe loc şi circula regulamentar.

În urma impactului, trotinetistul a fost rănit şi a ajuns la spital.

Şoferul implicat în accident susţine că bărbatul circula cu viteză şi că a trecut pe culoarea roşie a semaforului.

„Eu mergeam şi el a trecut printre maşini, cu viteză, şi m-a lovit. A trecut pe roşu, nu am putut să îl evit pentru că eu trecusem deja. A venit în spate, nu mi-a venit în faţă. Dacă îl vedeam că vine prin fata eu opream. Abia am plecat de pe loc când m-a lovit. S-a lovit la picior. Avea viteză mare, peste 50 de km pe oră. Era exact prin mijloc. Eu aş scoate trotinetele”, a declarat șoferul implicat în accident pentru BZI.

