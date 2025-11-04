Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul când un bărbat pe trotinetă intră cu viteză într-o maşină care circula regulamentar, în Iaşi

Accident surprins de camere pe un bulevard circulat din Iaşi. Un bărbat aflat pe trotinetă a ignorat total culoarea roşie a semaforului şi a intrat în plin într-o maşină care pornise de pe loc şi circula regulamentar.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 16:26

În urma impactului, trotinetistul a fost rănit şi a ajuns la spital.

Şoferul implicat în accident susţine că bărbatul circula cu viteză şi că a trecut pe culoarea roşie a semaforului.

„Eu mergeam şi el a trecut printre maşini, cu viteză, şi m-a lovit. A trecut pe roşu, nu am putut să îl evit pentru că eu trecusem deja. A venit în spate, nu mi-a venit în faţă. Dacă îl vedeam că vine prin fata eu opream. Abia am plecat de pe loc când m-a lovit. S-a lovit la picior. Avea viteză mare, peste 50 de km pe oră. Era exact prin mijloc. Eu aş scoate trotinetele”, a declarat șoferul implicat în accident pentru BZI.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident iasi accident trotineta viteza
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică?
Observator » Evenimente » Momentul când un bărbat pe trotinetă intră cu viteză într-o maşină care circula regulamentar, în Iaşi