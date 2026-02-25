Doi bărbaţi au murit iar o adolescentă de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce două maşini s-au ciocnit frontal pe un drum naţional din Sibiu. Medicii au făcut zadarnic eforturi disperate pentru salvarea celor doi şoferi.

Accidentul s-a petrecut în marți seară, pe Drumul Național 14, între localitățiile Agârbiciu și Șeica Mare din județul Sibiu. Din primele informații, un autoturism condus de un șofer în vârstă de 51 de ani, care circula în zona kilometrului 34, a intrat pe contrasens din motive încă necunoscute.

Impact devastator: doi morți

Mașina lui a izbit frontal un alt autoturism condus de un șofer în vârstă de 45 de ani. Impactul a fost unul deosebit de puternic. La fața locului au fost mobilizate 5 echipaje medicale de urgență zero ale SMURD Sibiu și Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, un echipaj de descarcerare și un echipaj al pompierilor militare, un echipaj pentru stingerea încendiilor.

Cei doi șoferi, cei doi bărbați în vârstă de 45, respectiv 51 de ani, au fost găsiți în stop cardiorespirator și, din păcate, membrii echipajelor medicale nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

O altă victimă a acestui accident, o fată în vârstă de 15 ani, a fost preluată de un echipaj de terapie intensivă mobilă, conștientă, dar în stare foarte gravă și a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru tratament medical de urgență. Evident, polițiștii încearcă să stabilească în ce condiții s-a produs această tragedie de pe Drumul Național 14 din Sibiu.

