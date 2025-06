Accidentul a avut loc la scurt timp după miezul nopții, într-o zonă cu vizibilitate redusă. Şoferul maşinii, în care se aflau alţi trei pasageri, a pierdut controlul volanului într-o curbă extrem de periculoasă şi a ajuns pe contrasens, unde a intrat frontal într-o ambulanţă. Autospeciala se întorcea de la Iaşi, fără pacient, iar în ea se aflau un ambulanţier şi o asistentă medicală.

Pasager, pe targă: Am intrat în curbă şi a pierdut şoferul controlul. Trebuia să intrăm în şanţ şi am tras în partea cealaltă şi am intrat în ambulanţă.

Reporter: Avea viteză mare?

Pasager: În jur de 80 km/h.

Maşina care s-a ciocnit de ambulanţă se afla pe contrasens

Ambulanţier implicat în accident: A intrat frontal, era pe contrasens. Eu am văzut cum vin, n-am avut timp nici măcar să...

Reporter: Aţi mai apucat să trageţi de volan, să frânaţi?

Ambulanţier: Nu... şi poziţia maşinii schimbată din impact.

Impactul a fost atât de puternic, încât maşina a ajuns în şanţ, distrusă complet, transformându-se, totodată, într-o capcană mortală.

"Am constatat că doi dintre pasagerii dintr-un autovehicul sunt încarceraţi. Am acţionat pentru extragerea acestora şi predarea lor către serviciile medicale" a relatat Ionuț Vlăduț Grigoruță, din partea ISU Botoşani.

Echipajul autospecialei a avut nevoie de îngrijiri medicale

Salvatorii i-au găsit pe șoferul și pasagerul din față al maşinii în stop cardio-respirator și au început imediat manevrele de resuscitare. Ceilalți doi, aflați pe bancheta din spate, au fost răniți grav și extrași cu greu din vehiculul făcut bucăţi. La spital, au ajuns, de asemenea şi ambulanțierul și asistenta medicală din autospecială.

"Am găsit 6 victime ale unui accident rutier, patru dintre victime în stare gravă, au fost transportate la spitalul judeţean Botoşani. Două victime, la faţa locului, au fost resuscitate timp de aproximativ 40-50 de minute, fără rezultat" a relatat Simionescu Cristian din partea SJA Botoşani.

Traficul rutier în zonă a fost complet blocat timp de mai multe ore.

