Accident deosebit de grav pe un drum judeţean din Constanţa, unde doi motociclişti s-au ciocnit violent. Totul s-a petrecut după ce unul dintre motociclişti a pierdut controlul direcţiei de mers într-o curbă. În urma impactului, cei doi au căzut pe asfalt, iar unul din vehicule a fost cuprins de flăcări. La faţa locului au ajuns imediat salvatorii care i-au găsit pe cei doi cu mai multe traumatisme şi i-au transportat la spital. Pompierii au reuşit să stingă vâlvătaia, însă motocicleta a fost distrusă în totalitate.

Doi motociclişti au fost grav răniţi, duminică, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, iar una dintre victime a fost preluată cu elicopterul SMURD şi transportată la spital. O motocicletă a luat foc.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au explicat cum s-a petrecut accidentul rutier.

"Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în vreme ce se deplasa pe drumul respectiv, unul dintre motociclişti ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, intrând în coliziune cu motocicleta condusă de celălalt. În urma accidentului rutier cei doi motociclişti, de 36 de ani, respectiv 49 de ani, au fost răniţi", au afirmat poliţiştii.

Articolul continuă după reclamă

Ei au menţionat că din cauza rănilor suferite cei doi nu au putut fi testaţi cu aparatul etilotest, fiind transportaţi la o unitate medicală, unde le-au fost recoltate probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰