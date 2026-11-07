Teribilismul la volan, care şi de data aceasta ar fi putut produce o tragedie. Seara trecută, doi tineri din Caransebeş au intrat în plin în două maşini parcate pe marginea unui drum din oraş.

Şoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei, iar impactul a fost atât de puternic încât o camionetă a fost mutată pur şi simplu din loc.

Şoferul care a produs accidentul şi pasagerul din maşină s-au ales cu răni grave şi au fost duşi de urgenţă la spital.

Poliţiştii încearcă acum​ să afle cum s-a produs exact accidentul.

Articolul continuă după reclamă