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Video Doi tineri din Caransebeş, la un pas de tragedie după ce au intrat în plin în două maşini parcate

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Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.11.2026, 08:14 | Modificat la 07.11.2026, 08:21

Teribilismul la volan, care şi de data aceasta ar fi putut produce o tragedie. Seara trecută, doi tineri din Caransebeş au intrat în plin în două maşini parcate pe marginea unui drum din oraş.

Şoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei, iar impactul a fost atât de puternic încât o camionetă a fost mutată pur şi simplu din loc.

Şoferul care a produs accidentul şi pasagerul din maşină s-au ales cu răni grave şi au fost duşi de urgenţă la spital.

Poliţiştii încearcă acum​ să afle cum s-a produs exact accidentul.

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Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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