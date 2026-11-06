Un val de indignare a umplut astăzi internetul din România, după ce o imagine cu patru oameni care cară gunoi într-un tricolor imens a fost postată pe o reţea socială.

Scena care a stârnit atâtea reacţii a avut loc în comuna Bosanci, din judeţul Suceava. De voie, de nevoie, primarul din localitate a fost obligat să transmită un răspuns.

El spune că pentru sărbătoarea de 1 Decembrie drapelurile au fost înlocuite cu unele noi, iar cele vechi depozitate la un punct de colectare. Muncitorii au luat unul de acolo şi l-au folosit la transportarea gunoiului.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale. Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile. Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis primarul Neculai Miron pe rețelele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate scuzele prezentate de edil, poliţia s-a autosesizat, mai ales că amenda pentru astfel de situaţii poate ajunge până la 20.000 de lei.