Observator » Evenimente » Au folosit drapelul României pentru a căra gunoiul. Ce explicație a oferit primarul unei comune din Suceava

Video Au folosit drapelul României pentru a căra gunoiul. Ce explicație a oferit primarul unei comune din Suceava

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.11.2026, 17:52 | Modificat la 06.11.2026, 17:59

Un val de indignare a umplut astăzi internetul din România, după ce o imagine cu patru oameni care cară gunoi într-un tricolor imens a fost postată pe o reţea socială.

Scena care a stârnit atâtea reacţii a avut loc în comuna Bosanci, din judeţul Suceava. De voie, de nevoie, primarul din localitate a fost obligat să transmită un răspuns.

El spune că pentru sărbătoarea de 1 Decembrie drapelurile au fost înlocuite cu unele noi, iar cele vechi depozitate la un punct de colectare. Muncitorii au luat unul de acolo şi l-au folosit la transportarea gunoiului.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale. Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile. Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis primarul Neculai Miron pe rețelele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate scuzele prezentate de edil, poliţia s-a autosesizat, mai ales că amenda pentru astfel de situaţii poate ajunge până la 20.000 de lei.

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

Like
primarie drapel gunoi suceava
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.