Provocarea de 50 de zile care promite o viață nouă până la Revelion. Românii se inspiră de pe TikTok

Tinerii au decis să nu mai amâne planurile de viitor. Nu mai aşteaptă 1 ianuarie pentru o "viaţă nouă", ci vor să devină cea mai bună versiune a lor până la Revelion. Se numeşte "Winter Arc", o provocare virală pe TikTok care i-a trimis pe mulți la sală, la bibliotecă şi spre obiceiuri mai sănătoase. Sună bine, dar există şi un revers al medaliei.

Rezoluţiile pe care ni le punem, de obicei, pentru următorul an, încep de multe ori prea tâziu şi eşuează prea devreme. Provocarea Winter Arc reprogramează practic transormarea personală în ultimele luni ale anului - 90 de zile în care fiecare se concentrează pe sănătatea fizică şi mintală. Majoritatea tinerilor încep această provocarea în sala de fitness.

Provocarea începe în sala de fitness

"Acum trei ani nu mergeam deloc la sală şi acum merg de 4-5 ori pe săptămână, de cele mai multe ori 6. M-am forţat singură să ajung la ideea asta. Până ajunge să fie rutina mea. Am renunţat la multe lucruri de când m-am apucat de sală, în principal am renunţat la gustările nesănătoase. În special la cipsuri, la mc, foarte multă mâncare nesănătoasă şi grasă", spun tinerii.

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Amel are 35 de ani şi este avocat de meserie, iar timpul pe care nu şi-l petrece în sala de judecată, îl dedică sportului. Şi ea şi-a propus să fie un alt om până la începutul lui 2027.

"Fix acum în perioada în care ne îmbrăcăm mai mult este cumva cel mai uşor, din spatele acestei imagini, să avem grijă de corpul nostru. Fie că ne dorim să slăbim, fie că ne dorim să punem masă musculară. Este o perioadă perfectă de tranziţie", spune Amel.

Termenul Winter Arc este înspirat din benzile desenate şi face referire la evoluţia unui personaj într-o poveste, care se antrenează în izolare şi revine mult mai puternic. Pe Tiktok, a devenit deja un fenomen global. "Trebuie să ajungi în cea mai bună formă a ta din punct de vedere fizic, în al doilea rând ai nevoie de un o sănătate mintală. Trebuie să ajungi într-o stare mentală cât mai bună pentru a putea duce greutăţile de mai departe".

Avertismentul psihologilor

Dacă pentru unii transformarea începe în sala de fitness, alții aleg biblioteca. În loc să petreacă ore întregi pe telefon, tinerii îşi propun să acorde mai mult timp lecturii. Fie că aleg să citească 10-20 de pagini pe zi sau să termine câteva cărţi, până la finalul anului scopul este acelaşi. Să transforme cititul într-un obicei zilnic.

Psihologii avertizează: o transformare rapidă şi radicală poate duce la epuizare severă. "Ceea ce este foarte important este ca aceste obiective să fie realistice şi adaptate fiecărei persoane în parte. În momentul în care obiectivele sunt prea multe sau nerealiste, nerespectarea lor, neîndeplinirea lor poate duce la frustrare", a declarat Elena Stambuli, psiholog.

Mișcarea Winter Arc a devenit atât de mare, încât şi marile branduri de haine sport au început să creeze echipamente dedicate celor care participă la provocare. Specialiştii recomandă mai debrabă răbdare şi perseverenţă, iar obiceiurile bune să devină mai debrabă un stil de viaţă, nu doar o misiune pe termen scurt.