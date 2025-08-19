Doi tineri, spulberaţi pe trecerea de pietoni. Şoferul de 60 de ani ar fi fost orbit de razele soarelui
Accident grav în Satu Mare. Doi tineri care traversau regulamentar strada au fost spulberaţi de un şofer în vârstă de 60 de ani, după ce acesta ar fi fost orbit de razele soarelui.
Martorii de la faţa locului, printre care şi un paramedic aflat în timpul liber, au încercat imediat să le acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.
Din fericire, ambii au scăpat cu viaţă, iar poliţiştii urmează acum să stabilească în ce circumstanţe s-a produs accidentul.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰