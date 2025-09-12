Doi tineri ucraineni, epuizaţi şi flămânzi, au cerut ajutor la 112. Rătăceau de zile întregi prin munți

Doi tineri ucraineni au fost recuperați, noaptea trecută, de echipele Salvamont Maramureș și Poliția de Frontieră, după ce au rătăcit zile întregi prin munți, în zona Vârfului Poloninca. Uzi, epuizați și fără provizii, cei doi au reușit să alerteze autoritățile prin 112, iar intervenția promptă le-a salvat viața.

O nouă misiune complexă de căutare și salvare a fost dusă la bun sfârșit de salvatorii montani din Maramureș, care au intervenit în zona Vârfului Poloninca, alături de Poliția de Frontieră Valea Vișeului, pentru a recupera doi cetățeni ucraineni.

Tineri ucraineni, rătăciţi prin Munţii Maramureşului

Cei doi tineri, de 23 și 31 de ani, veneau din zona Harkov și rătăceau de zile întregi pe munți, fără hrană și complet uzi, în imposibilitatea de a se mai orienta.

În cele din urmă, au reușit să sune la 112. "Aceștia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si in imposibilitatea de a se mai orienta", au explicat salvatorii montani.

Puțin înainte de miezul nopții, tinerii au fost găsiți și evaluați medical. Din fericire, nu prezentau probleme grave, astfel că au fost preluați de autoritățile competente pentru procedurile legale.

"Veneau din zona Harkov şi au fost câteva zile pe munţi, uzi şi fără provizii. Au fost evaluaţi din punct de vedere medical şi, fiindcă nu prezentau probleme medicale serioase, au fost preluaţi de autorităţile competente pentru îndeplinirea procedurilor impuse în astfel de cazuri", au mai transmis salvatori.

