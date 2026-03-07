Antena Meniu Search
Video Opt copii de la o creşă din Botoşani, ajunşi de urgenţă la spital cu febră şi vărsături. Ipoteza DSP

Opt copii de la o creşă din Botoşani au ajuns de urgenţă la spital, după ce au acuzat stări de rău. Micuţii, cu vârste între unu şi trei ani, au făcut febră şi au vărsat. Părinţii i-au dus de urgenţă la spital, iar medicii au sesizat Direcţia de Sănătate Publică. Inspectorii sanitari au luat probe şi au deschis o anchetă epidemiologică.

de Cătălin Onofrei

la 07.03.2026 , 08:36

Copiii au început să se simtă rău chiar în timp ce se aflau la creşa din municipiul Botoşani. Rând pe rând, micuţii au început să facă febră şi să verse. Părinţii au fost chemaţi de urgenţă să-i ducă pe cei mici la spital.

"Au fost stabilizaţi din punct de vedere hemodinamic şi echilibraţi hidroelectrolitic şi au fost dirijaţi la domiciliu cu tratament de specialitate", a spus medicul şef UPU SMURD Botoşani, Ramona Guraliuc.

Medicii şi-au dat seama imediat că ceva nu este în regulă şi au sesizat inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică.

Articolul continuă după reclamă

"S-au deplasat pe teren. Au recoltat probe, atât de pe suprafeţe, cât şi din alimente, cât şi de la personal", a spus directorul DSP Botoşani, Teodor Ferariu.

Suspiciune de infecţie cu norovirus

Până vor ieşi rezultatele probelor, inspectorii au şi o suspiciune – infecţie cu norovirus, un agent infecţios care se răspândeşte rapid.

"La solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică, unitatea a fost închisă pentru investigarea cauzelor şi pentru a stopa răspândirea virusului", a spus purtătoarea de cuvânt ISJ Botoşani, Ana Maria Loghin.

Creşa a fost deja dezinfectată, astfel încât cei 70 de copii care sunt înscrişi acolo să se poată întoarce.

"Copiii, luni, vor putea fi primiţi în creşă, dar cei care au avut simptome vor putea să reintre doar pe baza unei adeverinţe eliberate de medicul de familie, că s-au vindecat şi va exista un triaj la intrarea în creşă pentru toţi cei care se vor prezenta", a spus directorul DSP Botoşani, Teodor Ferariu.

Direcţia de Sănătate Publică Botoşani aşteaptă rezultatele anchetei epidemiologice pentru a stabili cu exactitate cauza îmbolnăvirilor.

Cătălin Onofrei Like
botosani copii cresa
