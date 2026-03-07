Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum ne ferim de capcanele online de 8 Martie. Escrocii folosesc "oferte irezistibile" la flori și bijuterii

De 8 martie, infractorii cibernetici schimbă strategia și mizează pe emoții. Iar ofertele "irezistibile" și mesajele de dragoste pot deveni adevărate capcane.

de Iulia Pop

la 07.03.2026 , 09:00

Escrocii sunt foarte activi în această perioadă, iar specialiștii avertizează că au apărut foarte multe site-uri cu oferte de cadouri, livrări surpriză sau promoții, al căror scop este să introducă în eroare victimele și să le convingă să își dea cât mai repede datele personale sau bancare. 

Schema este simplă, primim pe laptop sau pe telefon un mesaj cu oferte foarte tentante la bijuterii, la flori sau diferite cadouri, cu prețuri mult mai mici decât cele pe care le știm în mod normal, însă odată ce accesăm link-ul respectiv, datele cardului nostru ajung direct la atacatori și în alte cazuri oamenii primesc notificări despre cadouri pe care trebuie să le ridice. 

Un cadou surpriză cumva, care trebuie confirmat firesc printr-un link. Iar specialiști din securitate cibernetică spun că primul semn la care trebuie să fim atenți este graba, graba aceea în care ni se cere să introducem cât mai repede toate datele noastre personale, respectiv bancare. 

Articolul continuă după reclamă

Și, ca să evitați astfel de capcane, recomandarea specialiștilor este foarte simplă, să faceți achiziții doar de pe site-urile cunoscute, în special în această perioadă în care se pune mare preț pe cadouri și să nu vă dați datele personale la primul click. În rest, să fiți foarte atenți la prețurile la care găsiți respectivele produse.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

8 martie oferte 8 martie ziua femeii fraude escroci furt date
Înapoi la Homepage
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Un tânăr a fost concediat după doar două zile pentru că a refuzat să dea mâna cu șefa lui. Ulterior a primit de la companie 34.000 euro
Un tânăr a fost concediat după doar două zile pentru că a refuzat să dea mâna cu șefa lui. Ulterior a primit de la companie 34.000 euro
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » Cum ne ferim de capcanele online de 8 Martie. Escrocii folosesc "oferte irezistibile" la flori și bijuterii