De 8 martie, infractorii cibernetici schimbă strategia și mizează pe emoții. Iar ofertele "irezistibile" și mesajele de dragoste pot deveni adevărate capcane.

Escrocii sunt foarte activi în această perioadă, iar specialiștii avertizează că au apărut foarte multe site-uri cu oferte de cadouri, livrări surpriză sau promoții, al căror scop este să introducă în eroare victimele și să le convingă să își dea cât mai repede datele personale sau bancare.

Schema este simplă, primim pe laptop sau pe telefon un mesaj cu oferte foarte tentante la bijuterii, la flori sau diferite cadouri, cu prețuri mult mai mici decât cele pe care le știm în mod normal, însă odată ce accesăm link-ul respectiv, datele cardului nostru ajung direct la atacatori și în alte cazuri oamenii primesc notificări despre cadouri pe care trebuie să le ridice.

Un cadou surpriză cumva, care trebuie confirmat firesc printr-un link. Iar specialiști din securitate cibernetică spun că primul semn la care trebuie să fim atenți este graba, graba aceea în care ni se cere să introducem cât mai repede toate datele noastre personale, respectiv bancare.

Și, ca să evitați astfel de capcane, recomandarea specialiștilor este foarte simplă, să faceți achiziții doar de pe site-urile cunoscute, în special în această perioadă în care se pune mare preț pe cadouri și să nu vă dați datele personale la primul click. În rest, să fiți foarte atenți la prețurile la care găsiți respectivele produse.

