Dorel lovește la înălțime. Muncitor surprins când aruncă un sac cu moloz direct de pe bloc, în Ploieşti

Dorel loveşte din nou! De data aceasta la Ploieşti. De pe un bloc cu patru etaje, un muncitor decide că e momentul să dea jos un sac din roabă. 

de Redactia Observator

la 12.09.2025 , 08:08

Dorel, din nou în acțiune, de data asta la Ploiești, unde un muncitor a aruncat un sac direct din roabă, de pe un bloc cu patru etaje.

În loc să coboare încărcătura ca tot omul, bărbatul răstoarnă roaba peste bloc şi sacul, cum era de aşteptat, se rupe. 

Molozul se împrăştie sub privirile lui direct pe trotuar, însă, ca un adevărat profesionist, se apleacă liniştit, recuperează sacul gol şi se întoarce la colegul lui, care păzeşte alţi saci. Gluma se putea transforma într-o tragedie pentru trecătorii aflați în apropiere.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

