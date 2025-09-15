Antena Meniu Search
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu amânare în dosarul în care a fost prins drogat la volan

Dorian Popa este condamnat la închisoare, după ce a fost prins drogat la volan. Influencerul a primit opt luni de închisoare cu amânare după ce în 2023, poliţiştii l-au prins conducând sub influenţa cannabisului. 

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 19:23

Închisoare cu amânare se dă în cazurile în care există colaborare cu anchetatorii, atunci când pedeapsa nu este mai mare de doi ani şi când nu există trecut infracţional.

Magistraţii spun că, în cazul lui Dorian Popa, este vorba despre un eveniment izolat, având în vedere că este la primul conflict cu legea şi a colaborat cu anchetatorii. 

Din momentul în care a fost prins conducând sub influenţa canabisului, în 2023, a fost luat în evidenţa Serviciului de Probaţiuni, adică a fost sub supraveghere la un consilier desemnat, la care trebuia să se prezinte permanent, să anunţe orice schimbare de domiciliu, de loc de muncă sau orice deplasare mai mare de cinci zile. Şi rămâne sub această supraveghere a Serviciului de Probaţiune până când decizia va fi una definitivă. 

Trebuie, în schimb, să plătească cheltuielile de judecată, de 1.700 de lei şi să aştepte sentinţa definitivă. 

Spunea Dorian Popa la acel moment că a fost o greşeală şi că nu va mai repeta asemenea acţiuni. 

