Caz şocant în judeţul Cluj! Un elev de clasa a patra a trăit un adevărat coşmar în familie. Acesta era bătut şi chinuit de partenerul mamei sale, iar calvarul, cel mai probabil, ar fi continuat dacă un asistent de la centrul social unde copilul mergea după şcoală nu observa urmele de lovituri.

Calvarul prin care trecea băiatul a fost descoperit după ce a ajuns, ca în fiecare zi după şcoală, la centrul de sprijin şi consiliere din comuna Măguri-Răcătău. Un asistent social a fost cel care a observat că ceva este în neregulă cu cel mic.

"Starea copilului mi-a atras mai mult atenţia pentru că întotdeauna era vesel când venea şi acum era foarte tăcut. Nici nu se juca, aşa, cu ceilalţi copii, ca înainte", a povestit asistentul social care a descoperit abuzul.

Semnele care au dat de gol coșmarul trăit de copil

Cu greu, copilul şi-a făcut curaj şi i-a povestit asistentei sociale coşmarul prin care trece.

"Nu şi-a pus ghiozdanul unde trebuia, hainele lăsate împrăştiate şi din cauza asta, aşa-zisul tată vitreg s-a enervat pe el şi l-a bătut", a continuat aceasta.

Pe trupul firav asistenţii sociali au descoperit peste 30 de vânătăi care ar fi fost provocate cu o curea. Şocaţi, aceştia au sunat imediat poliţiştii.

"Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Ulterior, minorul a fost examinat medico-legal", a declarat Andreea Răchită, IPJ Cluj.

Minorul, plasat de urgență într-un centru de protecție

Inspectorii DGASPC au deschis o anchetă. Îngrozit, copilul i-a rugat să nu îl mai ducă acasă.

"Pentru securizarea copilului s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă la un centru de primire în regim de urgenţă din cadrul DGASPC Cluj", a transmis Alina Chiorean, DGASPC Cluj.

"Cum Dumnezeu să facă un părinte aşa ceva pentru un asemenea lucru? Mi se pare incredibil aşa ceva, pe cuvânt", a spus un localnic.

Agresorul, în vârstă de 43 de ani, a mai fost căsătorit înainte şi are 4 copii din căsnicia anterioară. Împreună cu mama băiatului mai are un copil de trei ani, iar femeia urmează să nască din nou luna aceasta. Acum, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

