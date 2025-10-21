Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Update Două mașini făcute zob în Bucureşti: şofer începător, prins între fiare. Vinovatul a fugit de la locul faptei

Un accident grav a avut loc în această noapte, în București. Două mașini au fost distruse după un impact puternic în intersecția Sebastian. 

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 08:11

Unul dintre conducătorii auto, care avea semnul de şofer începător pe parbriz, a rămas încarcerat și a fost transportat la spital. Şoferul care ar fi produs accidentul a fugit inițial de la locul impactului.

Martorii spun că circula cu viteză foarte mare, iar polițiștii iau în calcul și varianta ca bărbatul să fi fost băut sau sub influența drogurilor.

Șoferul fugar a fost prins la aproximativ două ore de la producerea accidentului și riscă ani grei de închisoare dacă se dovedește că era băut sau drogat la momentul producerii impactului.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident auto bucuresti ranit incarcerat victima sofer fugar
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului?
Observator » Evenimente » Două mașini făcute zob în Bucureşti: şofer începător, prins între fiare. Vinovatul a fugit de la locul faptei