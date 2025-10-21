Update Două mașini făcute zob în Bucureşti: şofer începător, prins între fiare. Vinovatul a fugit de la locul faptei
Un accident grav a avut loc în această noapte, în București. Două mașini au fost distruse după un impact puternic în intersecția Sebastian.
Unul dintre conducătorii auto, care avea semnul de şofer începător pe parbriz, a rămas încarcerat și a fost transportat la spital. Şoferul care ar fi produs accidentul a fugit inițial de la locul impactului.
Martorii spun că circula cu viteză foarte mare, iar polițiștii iau în calcul și varianta ca bărbatul să fi fost băut sau sub influența drogurilor.
Șoferul fugar a fost prins la aproximativ două ore de la producerea accidentului și riscă ani grei de închisoare dacă se dovedește că era băut sau drogat la momentul producerii impactului.
