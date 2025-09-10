Două maşini s-au lovit frontal în curbă, în Popeşti, Argeş: o persoană a murit, 7 au ajuns la spital

Un grav accident rutier, în care au fost implicate opt persoane, s-a produs, marţi dimineaţă, pe un drum judeţean din Argeş, unde două autovehicule s-au ciocnit violent într-o curbă. Primele date de la faţa locului arătau că o persoană este inconştientă, iar altele sunt rănite. Ulterior, a fost declarat decesul acesteia.

Evenimentul rutier, în care au fost implicate două autovehicule, s-a produs pe Drumul Judeţean 504, la intrarea în localitatea argeşeană Popeşti. Primele date de la faţa locului arată dă două autovehicule s-au ciocnit frontal, au declarat reprezentanţi ai Poliţiei.

”Forţele de intervenţie ajunse la locul solicitării, au identificat opt victime, dintre care una inconştienţâtă. Celelalte şapte victime sunt de sex masculin, sunt conştiente”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

O persoană a murit

O persoană a murit şi alte şapte au fost preluate de ambulanţe pentru a fi duse la spital, în urma accidentului.

Potrivit ISU Argeş, victima decedată este un bărbat în vârstă de aproximativ 76 de ani, decedată. Alţi trei bărbaţi, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluaţi şi transportaţi la spital cu o autospecială transport personal şi victime multiple.

O ambulanţă SMURD a preluat un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani, echipajele ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arge preluând alţi trei răniţi pe care i-au transportat la spital.

