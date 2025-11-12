Antena Meniu Search
Două persoane, prinse sub un mal de pământ în județul Prahova. Intervenţie contracronometru a pompierilor

Operațiune contracronometru în județul Prahova, unde două persoane au fost surprinse complet de un mal de pământ, la cinci metri adâncime, în timpul unor lucrări la canalizare. Pompierii din Ploiești acționează cu mai multe echipaje și echipamente de descarcerare, existând în continuare riscul surpării malurilor.

la 12.11.2025 , 11:16
Doi muncitori au fost prinşi sub un mal de pământ care s-a surpat, miercuri dimineaţă, în localitatea prahoveană Gherghiţa, la faţa locului intervenind salvatorii cu mai multe autospeciale.

La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul celor două detaşamente din municipiul Ploieşti cu o autospecială de stingere, o descarcerare, un container multirisc, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

"Este vorba despre doua persoane surprinse complet de un mal de pământ, la o adâncime de aproximativ 5 metri. Pompierii depun eforturi pentru extragerea acestora, existând, în continuare, riscul surparii malurilor. Din datele pe care le-am primit pana în acest moment, se executau lucrări pentru reţeaua de canalizare", a transmis ISU Prahova.

