Al doilea muncitor prins sub pământ la Gherghița, scos fără viață de salvatori, după o intervenție de 6 ore

Tragedie la Gherghița, în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși miercuri dimineață sub un mal de pământ, în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, au fost găsiți fără viață. Ultimul bărbat, de 54 de ani, a fost scos după o intervenție de aproape șase ore, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 18:19
Cea de-a doua persoană care a fost prinsă, miercuri dimineață, sub un mal de pământ surpat în localitatea prahoveană Gherghița a fost scoasă de pompieri după o intervenție care a durat circa șase ore.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani, care a fost declarat decedat, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Anterior, un alt bărbat, de 59 de ani, a fost scos decedat de către pompieri. El se afla la o adâncime de 5-6 metri și avea picioarele blocate sub conducta de canalizare.

Cei doi muncitori, angajați ai unei firme, au fost prinși sub un mal de pământ care s-a surpat în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare.

Intervenția pompierilor a fost una foarte dificilă, aceștia fiind nevoiți să lucreze pentru securizarea malului care riscă să se surpe peste salvatori, a transmis ISU Prahova. Surparea inițială a fost urmată de încă o alunecare, cantitatea de pământ căzută fiind foarte mare.

