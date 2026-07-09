Două primării din Covasna, ținta unui atac cibernetic. Autoritățile încearcă să recupereze accesul la site-uri

Două site-uri ale unor primării din Covasna au căzut în urma unui atac informatic. Autoritățile locale susțin că nu sunt afectate date confidențiale, însă nu mai pot publica hotărâri, anunțuri și documente de interes public.

Două primării din Covasna, ținta unui atac cibernetic. Site-urile sunt nefuncționale de câteva zile - captură site-ul Primăriei Ghidfalău

Site-ul Primăriei oraşului Baraolt şi cel al Primăriei comunei Ghidfalău au fost ţintele unui atac informatic şi sunt nefuncţionale de mai multe zile, iar autorităţile locale încearcă să le repună în funcţiune pentru a putea relua publicarea informaţiilor de interes public, au declarat, joi, pentru Agerpres, primarii celor două localităţi.

Primarul din Baraolt, Benedek Huszar Janos, a precizat că problema a fost observată în urmă cu aproape o săptămână, când a fost anunţată firma care se ocupă de mentenanţa site-ului.

"Vinerea trecută am sesizat firma care se ocupă de mentenanţă, dar până acum nu am reuşit să rezolvăm problema. Pe site publicăm informaţii de interes public şi, bineînţeles, că situaţia ne afectează, deoarece trebuie să publicăm hotărârile adoptate, dispoziţiile cu caracter general, anunţuri şi alte documente. Săptămâna trecută nu am emis astfel de documente, dar situaţia nu poate să persiste pentru că trebuie să asigurăm transparenţa activităţii administraţiei locale şi accesul cetăţenilor la informaţii de interes public. Sperăm să se rezolve cât mai curând", a declarat acesta.

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El a precizat că instituţia va solicita sprijin şi din partea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.

"Deocamdată ne-am adresat doar firmei care asigură mentenanţa, dar vom lua legătura şi cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, pentru că situaţia trebuie rezolvată", a adăugat Benedek Huszar Janos.

Edilul din Ghidfalău, Porzsolt Levente, a declarat, la rândul său, că administraţia locală a fost informată rapid despre incident de către firma care gestionează site-ul.

"Avem contract cu o firmă care se ocupă de site şi ne-a anunţat imediat când a apărut problema. Lucrăm pentru a-l repune în funcţiune. Pe site sunt publicate informaţii de interes public, nu avem date secrete şi nu ştim de ce a fost atacat. În acest moment nu este funcţional, dar lucrăm la remedierea situaţiei", a afirmat acesta.

La accesarea ambelor site-uri este afişat acelaşi mesaj, sugerând o posibilă legătură între cele două incidente.