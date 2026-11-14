Un petrolier a lovit o navă de croazieră cu 180 de oameni la bord, pe Mississippi. Pasagerii au ajuns în ape

Un accident naval grav a avut loc vineri, în New Orleans, după ce un petrolier care ar fi pierdut controlul direcţiei a lovit o navă de croazieră, cu 180 de persoane la bord. În urma impactului, ambarcaţiunea a început să se încline şi s-a răsturnat, iar mai mulţi pasageri şi membri ai echipajului au ajuns în apele fluviului Mississippi. Toate persoanele aflate la bord au supravieţuit, însă 32 au fost transportate la spital.

Ambarcaţiunea American Heritage s-a răsturnat după impactul cu petrolierul - Profimedia

Imaginile surprinse la locul accidentului arată momentul în care petrolierul Atlantic Asphalt, mult mai mare decât nava de croazieră American Heritage, loveşte ambarcaţiunea acostată. Impactul a provocat distrugeri majore, iar bucăţi de metal şi sticlă s-au desprins din structura navei, potrivit AP.

Operatorii remorcherelor, muncitorii din apropiere, poliţiştii şi echipele de intervenţie au sărit imediat în ajutorul victimelor.

"Nu avem nicio persoană dispărută, ceea ce este cu adevărat un miracol pe Mississippi", a declarat primarul oraşului New Orleans, Helena Moreno, în cadrul unei conferinţe de presă. Anunţul a fost întâmpinat cu aplauze de salvatori şi de celelalte persoane prezente.

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Edilul a precizat că 32 de persoane au fost transportate la spital, dar niciuna nu se află în stare critică.

Nava de croazieră s-a răsturnat în câteva minute

La doar câteva minute după impact, ambarcaţiunea American Heritage a început să se încline, iar ulterior s-a răsturnat, în timp ce salvatorii încercau încă să evacueze toate persoanele aflate la bord.

Zeci de pasageri şi cel puţin doi poliţişti au fost scoşi din apele fluviului Mississippi, unde temperatura era de aproximativ 19 grade Celsius, şi urcaţi pe navele din apropiere.

Devon Flanagan, care lucra în Portul New Orleans în momentul accidentului, a povestit că a observat mai mulţi muncitori care alergau spre docuri. Când a coborât din camionetă, a văzut nava răsturnată pe o parte şi pasagerii aflaţi în apă.

"A fost pur şi simplu haos. Erau tot felul de nave, barje şi ambarcaţiuni ale altor companii care încercau să ajute, ceea ce a complicat puţin situaţia, pentru că încă mai erau oameni în apă", a povestit martorul.

Petrolierul ar fi pierdut controlul direcţiei

Căpitanul Melanie Burnham, din cadrul Gărzii de Coastă americane, a declarat că petrolierul pare să fi suferit "un fel de pierdere a controlului direcţiei", însă cauza exactă a coliziunii nu este cunoscută.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) urma să investigheze accidentul, dar membrii echipei nu au putut ajunge iniţial la New Orleans, din cauza zborurilor suspendate la sol pe întreg teritoriul Statelor Unite.

Între timp, pasagerii care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost duşi într-o sală din apropiere, unde reprezentanţii companiei de croazieră au făcut prezenţa pentru a verifica dacă toate persoanele sunt în siguranţă.

Mulţi dintre pasageri, majoritatea turişti din afara oraşului, şi-au pierdut actele de identitatea şi chiar cheile maşinilor în timpul accidentului.

"Aveau nevoie de încărcătoare pentru telefoane. Unii nici măcar nu mai aveau telefoane. Vestea a ajuns acum la nivel naţional. Trebuie să-şi contacteze familiile pentru a le spune că sunt bine. Au nevoie de mâncare, camere de hotel şi transport", a explicat primarul Helena Moreno.

Nava American Heritage încheia o croazieră de opt zile pe Mississippi

American Heritage a fost construită în 2015 şi este operată de compania American Cruise Lines. Nava are cinci punţi şi o capacitate de până la 150 de pasageri.

În momentul accidentului, ambarcaţiunea se afla la finalul unei croaziere de opt zile, care inclusese mai multe destinaţii de pe fluviul Mississippi, în statele Louisiana şi Mississippi.

Potrivit platformei MarineTraffic, petrolierul Atlantic Asphalt, cu o lungime de aproximativ 160 de metri, avea ca destinaţie New Orleans şi naviga sub pavilionul Insulelor Marhall.

Un expert maritim vorbeşte despre o posibilă defecţiune catastrofală

Martin Davies, specialist în drept maritim la Universitatea Tulane, consideră că este prea devreme pentru stabilirea cauzei accidentului. Totuşi, imaginile sugerează o posibilă defecţiune a sistemelor petrolierului, combinată cu un "ghinion teribil", deoarece nava a lovit ambarcaţiunea de croazieră tocmai când pasagerii debarcau.

Expertul a explicat că petrolierul naviga în amonte, cu viteză redusă, împotriva curentului fluviului Mississippi.

"Pentru ca aşa ceva să se întâmple unei nave care navighează în amonte, înseamnă că ceva trebuie să fi mers extrem de prost", a declarat Martin Davies.

Acesta a precizat că petrolierele beneficiază de asistenţa unor piloţi locali, care cunosc foarte bine apele şi caracteristicile navei. În plus, Atlantic Asphalt trecuse deja de virajul dificil de la Algiers Point înainte de coliziune.

Petrolierul aparţine unei subsidiare a unui gigant naval de stat din China

Potrivit Organizaţiei Maritime Internaţionale, petrolierul este deţinut de Nave Shipping SA, o companie înregistrată în Monrovia, Liberia.

Datele MarineTraffic arată că aceasta este o subsidiară a China State Shipbuilding Corporation, un vast conglomerat chinez. Potrivit unui raport al SIPRI, compania chineză care controla petrolierul în 2022 reprezenta aproape un sfert din piaţa mondială a construcţiilor navale comerciale. La acea vreme, era şi cel mai mare constructor de nave militare din lume.

MarineTraffic a mai precizat că Atlantic Asphalt este specializat în transportul unor cantităţi mari de asfalt şi bitum, un material semisolid utilizat frecvent în construcţia drumurilor şi în realizarea acoperişurilor.