Ploieştiul le-a pregătit pietonilor un cadou neaşteptat: două treceri de pietoni aproape lipite una de alta! Probabil, autorităţile au vrut să le ofere oamenilor mai multe ocazii să traverseze, chiar dacă ajung dintr-o zebră în alta în doar câţiva paşi. Explicaţia? Clasică - lucrările din zonă!

Şi pentru ca ironiile să aibă şi mai mare amploare, cele două marcaje rutiere, aflate la un pas distanţă, sunt chiar în centrul oraşului, mai exact la. ANAF.

Localnic: Două treceri de pietoni aici una lângă alta, poliţia sau primăria. Primăria de obicei, ei fac semnalizările. Cum e toată ţara aşa sunt şi trecerile.

Localnic: Economie de bani şi de timp, să nu se mai întindă, una lângă alta.

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Reporter: Aţi observat-o, ce aţi zis?

Localnic: Nu ştiu, mă gândeam că fac aşa o uşă sau cine ştie.

Reporter: Cum vedeţi acest lucru?

Localnic: Bani cheltuiţi, deci nu este cap.

Reprezentanţii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti susţin că lucrarea a fost realizată strict pentru siguranţa pietonilor.

Deşi a stârnit reacţii în mediul online marcajul are o explicaţie. În primul rând este temporar, iar apoi el a fost gândit pentru a permite pietonilor să ajungă pe trotuar, iar apoi să meargă pe acesta în siguranţă şi aici avem şi o maşină parcată până la următoare trecere de pietoni pentru că acea zonă a trotuarului se află blocată cu balize pentru lucrările ce se efectuează în zonă.

Până vor fi gata lucrările, şoferii trebuie să fie atenţi la pietonii care traversează simultan pe cele două zebre.