Acuzat de viol şi agresiuni sexuale asupra mai multor studente, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader cere judecătorilor să fie eliberat din arest. Între timp, poliţiştii l-au dus astăzi în cătuşe ca să asiste la percheziţiile pe care le-au făcut în biroul lui de la facultate şi la cabinetul notarial, unde s-ar fi petrecut abuzurile.

"Aţi violat fetele alea, domnule Toader?", spune un reporter.

Escortat de poliţişti, fiul fostului ministru a ieşit din cabinetul lui notarial în care anchetatorii au căutat probe aproape 10 ore.

La cabinetul notarial, Alexandru Toader le chema pe studente după încheierea programului şi tot aici, potrivit anchetatorilor, ar fi violat-o pe una dintre fete.

Articolul continuă după reclamă

În referatul de arestare, procurorii descriu ceea ce pare un tipar de abuz. Ca să obţină favoruri sexuale, Alexandru Toader, notar și lector la Facultatea de Drept de la Iași, aborda studentele care nu obţineau notă de trecere la examene.

"Când am ieşit din sală, mi-a zis: "Urmează-mă, vino după mine!" Mi-a zis că: "Ce facem cu examenul ăsta, nu prea te-ai descurcat!" "Cum vrei să rezolvăm?", povesteşte o victimă.

"Mi-a spus foarte clar: "Dacă faci un pic de sex, e clar că emoţiile tale o să scadă. E singura soluţie!". Nu am simţit că am varianta să-l resping", mărturisește una dintre victime.

Şapte studente îl acuză pe fiul fostului ministru al Justiţiei

Şapte studente îl acuză pe fiul fostului ministru al Justiţiei de viol, agresiune sexuală şi folosirea abuzivă a funcţiei.

"A fost o manipulare ca la carte. Poveştile astea le ştie toată lumea, din primul an", explică una dintre victime.

Procurorii cred că ar putea fi mai multe victime care se feresc să îl reclame pe Alexandru Toader.

"De obicei, este vorba despre propriile sentimente de ruşine şi chiar vinovăţie. Teama de judecată e mai puternică, într-adevăr", spune Monica Dobrea, psiholog.

Universitatea le-a interzis lui Alexandru Toader şi tatălui său să mai predea

După arestarea preventivă, universitatea le-a interzis lui Alexandru Toader şi tatălui său să mai predea până la terminarea anchetei pentru a nu intimida victimele şi martorii.

În paralel, studenţii avertizează, legislaţia nu este suficient de clară pentru a limita astfel de abuzuri.

Între timp, avocaţii lui Alexandru Toader au depus o contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care cer ca fiul fostului ministru al Justiţiei să fie eliberat din arest.