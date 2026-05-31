Alessandra Stoicescu a pornit mişcarea SHERO din București și a ajuns cu ea la Londra, într-un eveniment profund emoţionant. După un flash mob simbolic pe treptele Muzeului Victoria şi Albert din Londra, unde zeci de femei au apărut în haine albe şi pantofi roşii, româncele au participat la conferinţa "Shero Talk" de la Institutul Cultural Român. Cu un mesaj clar: dragostea nu înseamnă violenţă, iar tăcerea costă vieţi.

Primul SHERO TALK în afara României s-a bucurat de un succes răsunător. Atmosfera a fost una încărcată de emoție, iar mesajul principal a fost că violența nu poate fi ignorată, iar victimele au nevoie de sprijin real.

"Uneori, diferența dintre tăcere și protecție începe prin simplu fapt că cineva observă. Cineva întreabă și nu privește în altă parte. Și poate că acesta este, în esență, unul dintre mesajele cele mai puternice ale simbolului pantofilor roșii. Nu doar memoria celor care nu mai pot vorbi, ci și responsabilitatea celor care încă nu pot acționa", a declarat Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit.

Pe scenă au urcat şi reprezentanți ai unor proiecte și organizații dedicate sprijinirii victimelor care au atras atenția că multe femei nu știu unde să ceară ajutor.

"Vrem să existe un registru al agresorilor în România şi modelul este cel britanic, Claire Law, după Claire care a murit, pentru că nu a ştiut că partenerul ei de viaţă este un agresor. Asta poate i-ar fi salvat viaţa. Pe de altă parte, trebuie să existe o schimbare de mentalitate, atunci când o femeie, atunci când un om vine să ceară ajutorul la autorităţi, noi le revictimizăm cerându-i să retrăiască şi să aducă dovezi, pentru că noi, cumva, ne gândim cum să nu fie acuzat pe nedrept un agresor. Dar haideţi să ne gândim de acum înainte cum salvăm o persoană care trece prin agresiune şi care vine la autorităţi să caute o scăpare, să caute ajutor. Să nu ne mai gândim la cel care este agresor, ci mai mult la cel care cere ajutor", a spus Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group.

"Este un formular care trebuie completat sau vorbești cu un ofițer de poliție, din nou prin telefon sau la secție de poliție. Poliția face cercetări, verifică bazele de date. Focusul este pe trecutul violent din punct de vedere al violenței domestice", a precizat Adina Topor, președinte al Asociației Românilor din Poliția Metropolitană din Londra.

"Sunt foarte multe lucruri ce le putem duce acasă în România, și mai ales legea Claire. trebuie dusă (n.r. legea) în România, explicată și mai bine, și să forțăm puțin ușa, și oamenii să înțeleagă cât de important este ca în România să se aplice o astfel de lege și cât de mult poate ajuta această lege victimele abuzului domestic", a declarat Otilia Mutu, antreprenoare.

SHERO TALK-ul a vorbit şi despre nevoia de prevenție, educație și colaborare între instituții și comunitate.

"Trebuie să schimbăm normele sociale, trebuie să schimbăm modul în care copiii noştri vorbesc despre femei şi bărbaţi, şi despre ce este acceptabil şi ce nu. Apoi, trebuie un adevărat impuls asupra legii", a spus Monica Ferro, director al agenției ONU pentru sănătate reproductivă (UNFPA) la Londra.

Evenimentul SHERO TALK de la Londra a fost un apel la responsabilitate, empatie și acțiune, într-o dezbatere în care au vorbit atât victimele, cât și oficialitățile.

"Împreună vom face o lume mai bună pentru ei doi şi pentru toţi copiii ca ei. Mulţumesc din suflet!", a concluzionat Alessandra Stoicescu.

