Vârsta nu contează când vine vorba de teatru. Poţi să ai câteva luni, să nu ştii bine să mergi sau să fii dependent de suzetă. E chiar recomandat. Asta de când Opera Comică pentru Copii a lansat piesele de teatru pentru bebeluşi, care altfel nu ar fi putut intra într-o sală de spectacol pentru că deranjează. Aşa a apărut celebrul personaj Bubu, care s-a transformat deja într-un fenomen. În ultimii 4 ani, peste 40 de mii de bebeluşi au trecut pe la operă. Cea mai recentă piesă a avut premiera la Festivalul International Shakespeare de la Craiova.

Într-un decor ca un loc de joacă pentru copii, fără scaune sau reguli stricte, începe spectacolul "Visul unei nopţi de vară", de William Shakespeare, varianta pentru bebeluşi.

Personajul principal nu e, de data asta, Oberon, ci Bubu. E colorat, vesel, curios şi vorbeşte pe înţelesul celor care nu ştiu încă să vorbească. Copiii înţeleg fiecare cuvânt şi intră în scenă. Nimeni nu îi opreşte.

În spatele acestui spectacol cu scenariu inedit şi decoruri special create pentru cei mici e, de fapt, un adevărat fenomen. Fenomenul Bubu.

Bubu a apărut exact acum 4 ani, într-o sală mică din Opera Comică pentru Copii. Andreea Soare, regizor şi proaspătă mămică, tocmai se întorsese la serviciu. La fel, colega ei, Irina. Când nu aveau cu cine să îşi lase copiii acasă, îi aduceau în sala de spectacol. Iar bebeluşii erau fascinaţi.

"...de tot ceea ce îi înconjoară. De muzică, de culoare, de vocile pe care le auzeau în spectacolele de plus 3 ani", a spus Andreea Soare, regizor.

Atunci le-a venit ideea: să facă nişte spectacole pentru copiii chiar mai mici de 3 ani. Aşa ceva nu era posibil nicăieri în România. Copiii atât de mici nu aveau ce să caute la teatru, pentru că deranjează. De data asta, erau chiar încurajaţi să facă asta.

Personajul principal a primit numele Bubu.

"Bubu a fost şi primul cuvânt pronunţat de fiica mea. Bubu este şi cuvântul cu care Irina îl alintă pe fiul ei", a mărturisit Andreea Soare.

"Bubu are un limbaj special. El spune doar 'Bubu' pentru că este micuţ, este un copil care acum învaţă despre lume şi învaţă chiar şi să vorbească", a explicat Alexandra Corleanu, actriţă.

Între Bubu şi copii a fost dragoste la prima vedere. Sau la prima atingere. Primul spectacol a fost un mare succes. Şi o bucurie, atât pentru copii, cât mai ales pentru părinţii lor.

"Lor le place să vină aici şi să simtă, şi să audă că vorbim despre tot ce simt ei acasă: bucurie, iubire, tristeţe, Bubucurie", a spus Andrada Pascu, actriţă.

"Părinţii însoţesc copiii pe toată durata spectacolului şi sunt încurajaţi să participe în jocuri, în acţiuni, în dans, cântec, alături de cei mici, să descopere bucuria copilăriei", a mai spus Andreea Soare.

Specialiştii numesc asta educaţie culturală timpurie, iar în multe locuri din lume este folosită chiar ca terapie, cu beneficii incredibile pentru întreaga familie. Bebeluşii sunt mai liniştiţi, mamele lor mai calme. În plus, aşa se formează o nouă generaţie de spectatori de teatru. În 4 ani, la spectacolele cu Bubu au asistat peste 40.000 de bebeluşi. Şi părinţii lor.

"Bubu a făcut o atmosferă superbă, mai ales pentru cei mici", a spus un părinte.

"Îi ajută foarte mult să interacţioneze cu oamenii şi cu alţi copii", a spus alt părinte.

"Eu cred că această stare a copilăriei ne dă şansa să înţelegem lumea, să înţelegem universul şi, mai ales, să reuşim sau măcar să încercăm să facem ordine în viaţa noastră", a declarat Felicia Filip, director Opera Comică pentru Copii.

Chiar din prima zi de viaţă. Opera Comică pentru Copii oferă bebeluşilor prima invitaţie la spectacole imediat după naştere, la maternitate.

