Din ruină, atracție culturală premiată la nivel european. Castelul Bánffy din comuna clujeană Răscruci și-a redeschis porțile după un amplu proces de restaurare, recompensat de Uniunea Europeană. După decenii de degradare și abandon, monumentul a fost readus la viață în doar doi ani, cu ajutorul fondurilor europene de peste 500 de milioane de lei.

La 20 de kilometri de Cluj-Napoca, timpul parcă s-a oprit. Castelul Bánffy păstrează farmecul unei epoci apuse și amintirea uneia dintre cele mai influente familii de nobili din Transilvania. Ridicat în secolul al XIX-lea, a traversat decenii de transformări și uitare. Acum, după o amplă restaurare cu fonduri europene, și-a redeschis porțile și strălucește din nou.

Înainte de începerea lucrărilor de restaurare au fost vizualizate sute de fotografii vechi cu castelul pentru a se putea păstra cât mai mult din elementele ornamentale originale. Au un efect de trecere drăguț. Au fost conservate lambriurile și tavanele din lemn, ușile și ferestrele istorice, dar și alte elemente de sculptură.

Castelul a redevenit una dintre bijuteriile arhitecturale ale Transilvaniei. Restaurarea i-a adus Premiul European pentru Patrimoniu și Premiul Publicului.

"Am câștigat două mari premii cu restaurarea Palatului de la Răscruci. Au votat pentru proiectul nostru peste 9.000 de europeni.", spune Radu Răţiu, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Cluj.

De la reședință nobiliară la centru cultural, domeniul și-a păstrat cea mai prețioasă moștenire: povestea familiei Bánffy.

"Această sobă de teracotă unică în lume făcută de Adam Bánffy. Prezintă istoria maghiarilor făcută în teracotă. Inclusiv sub picioarele noastre avem un parchet gândit și făcut cu mâinile lui, de acest baron.", explică Anamaria Szalma, ghidul castelului.

"Arhitectura, lemnul, detaliile nu am mai văzut așa o clădire. Extraordinar, nu am cuvinte și e foarte interesantă dualitatea asta de la zona asta de lemn. În același timp ai și artă modernă.", spune un tânăr.

"Este foarte bine restaurat, conservat foarte bine. Teracota este impresionantă.", adaugă o femeie.

Reabilitarea nu a inclus doar partea de clădire, ci a readus la viață grădina din spatele castelului, amenajată în stil japonez. Lacul, ascuns multă vreme în vegetația crescută haotic, a fost decolmatat, în mijlocul apei a fost amenajată o insulă, iar dinspre castel a fost construit un ponton.

Biletele de intrare costă 16 lei pentru adulți, 8 lei pentru pensionari și 4 lei pentru copii.

