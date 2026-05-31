Reuniune plină de veselie într-o pădure din Gorj. Aproape 200 de familii din toată ţara au mers acolo cu rulotele, la un festival dedicat celor care îşi spun "rulotişti" şi adoră să îşi petreacă timpul în natură.

Unul dintre scopurile întâlnirii este să încurajeze copiii să se împrietenească şi să se joace în aer liber.

"Mi se pare un eveniment foarte frumos, copiii cresc frumos, se joacă, socializează, noi adulții la fel, legăm prieteni", a spus un participant.

"Ne bucurăm de o vreme bună și de copii veseli care sunt dornici de acțiune", a spus alt proprietar de rulotă.

"Ne distrăm, ne relaxăm, ne împrietenim. E prima dată la festival și prima dată cu rulota", a spus o participantă.

La întâlnirea din Munţii Vâlcan, copiii au făcut drumeţii, au jucat baschet sau volei şi au învăţat lucruri noi.

"Mi se pare foarte interesant pentru că suntem în aer liber și ne recreem și îmi plac activitățile în aer liber, de tras cu arcul, simt că mă relaxez", a spus unul dintre copii.

După 10 ani de călătorii cu rulota, Ștefan a inventat festivalul care a ajuns acum la a treia ediție.

"Toți sau majoritatea sunt familii cu copii pentru că e organizat în jurul datei de 1 iunie, pentru că ne dorim să sărbătorim ziua copilului într-un mod altfel sau mai autentic așa cum eram noi obișnuiți când eram copii, adică să stăm foarte mult afară, să ne jucăm, să socializăm", a precizat Răzvan Păduraru, organizator.

Taxa de participare a fost între 1.000 și 2.500 de lei.

