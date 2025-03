"Fratele ce era cu el, cel mic a venit. A spus că în apă, că nu pot să-l scot. Bunicul lui şi nişte băieţi de aici, nişte vecini, au plecat repede să îl caute. Şi l-au găsit pe copil în apă, agăţat de o creangă, din câte am auzit", a declarat o vecină.

Un scenariu înfiorător dublat de o poveste... cumplită. Când fratele mai mare - de doar patru ani şi el - a anunţat nenorocirea, la râu au fugit bunicul şi vecinii. Părinţii nu erau acolo... nu ar fi fost niciodată pentru copiii lor.

A murit sub ochii fratelui său

Bucata colorată de material, atârnată într-un copac la 100 de metri de locul unde fusese luat de ape, erau de fapt hainele băieţelului de nici trei ani. Trupul micuţ rămăsese agăţat în crengile de pe mal. Nici apelul la 112, nici încercările disperate de a-l resuscita cu ajutorul dispecerilor nu nu au fost de ajuns...

"Până la sosirea echipajelor personalul din dispecerat au oferit apelantului informaţii privind tehnicile de resuscitare", a declarat Ovidiu Tobiaş, medic SMURD Alba Iulia.

"Minorul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în stop cardio-respirator, hipotermic. Din nefericire, acesta a decedat", a declarat Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Finalul cumplit este doar punctul culminant al unei poveşti complicate. Neglijaţi de părinţi, cei trei fraţi au supravieţuit până acum doar cu noroc. Abia după moartea băieţelului de doi ani şi şase luni autorităţile au decis să se implice. Fraţii lui ar putea fi luaţi din familie şi vor ajunge... la cine vrea să aibă grijă de ei.

"Echipa instituţiei noastre este în teren să constate situaţia copiilor. Cei doi frați în vârsta de 4 și 10 ani. Dacă copiii pot fi plasaţi în grija unei rude sau a familiei extinse. Dacă nu, noi am identificat o familie de asistenţi maternali care îi poate îngriji", a declarat Mihai Tonea, director adjunct Protecţia Copilului.

O tragedie care putea fi evitată dacă măsurile de protecţie a celor mici erau luate la timp. Nu este însă un caz singular. O statistică a DGASPC arată că - în primele nouă luni din 2024 - din peste 15500 de copii neglijaţi sau victime ale abuzurilor, mai puţin de 2500 au fost scoşi din familie. Pentru ceilalţi, statul oferă - cel puţin în teorie - consiliere psihologică. La fel şi pentru părinţi... în realitate, puţini învaţă din greşelile lor sau ale altora.

Ca o coincidenţă macabră, cu exact o lună în urmă, două fetiţe de 2 şi 4 ani au murit în judeţul Mureş, înecate într-un bazin de acumulare. Şi ele se jucau nesupravegheate, în apropierea casei. Iar când sora cea mică a căzut în apă, cea mare a sărit după ea.

"Era fetiţa cu faţa în jos, aproximativ 3 anişori- La aproximativ 1 metru de ea se mai vedea o gheată neagră, sub gheţă. Colegul meu mi-a făcut loc, am sărit gardul. Am făcut un lanţ de oameni, am coborât pe marginea bazinului. Am ajuns la prima fetiţă. Am luat-o în braţe. Am pus-o pe mal. M-am legat cu cordiţa, am coborât în bazin. Am ajuns, am spart gheaţa. Am ajuns la picioruşul celui de-al doilea copil. L-am scos. Era proptit în nămol. L-am scos, l-am luat în braţe. Se jucau pe marginea bazinului. Bazinul fiind acoperit cu folie de cauciuc a alunecat una dintre ele pe peretele bazinului şi a căzut în apă, cerând ajutor la sora ei, care a intrat după ea să o salveze şi amândouă au rămas înauntru", spune unul dintre salvatori.

În astfel de cazuri, Poliţia deschide o anchetă pentru găsirea vinovaţilor şi, odată cu ea, dosar penal pentru ucidere din culpă. În acest caz părinţii sunt anchetaţi şi audiaţi şi de Protecţia Copilului.

