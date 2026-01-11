Antena Meniu Search
Dacă ați crezut că balurile de altădată au rămas doar o amintire, există, totuşi, un loc unde această tradiție încă se păstrează vie. Într-o localitate din județul Mureș, sătenii au readus la viață "Balul Însuraților", o sărbătoare în care muzica, dansul și voia bună au fost la ele acasă. Pentru câteva ore, oamenii au lăsat hainele moderne deoparte și au îmbrăcat cu mândrie costume populare vechi de sute de ani. Bineînţeles, între două hore jucate cu foc, petrecăreţii s-au delectat cu bucate alese, pregătite după rețete autentice.

Pe acorduri de vioară, umăr lângă umăr şi îmbrăcaţi în straie tradiţionale vechi de sute de ani, așa a început seara pentru zeci de petrecăreţi din comuna Chiheru de Jos, județul Mureș, veniți la Balul Însuraților. Evenimentul este unul cu rădăcini adânci în zonă, aşa că nu putea să lipsească "veteranii" balului, oameni care de peste două decenii dau tonul bunei dispoziții.

"Nucleul principal la acest bal este format de oameni, care şi acum 25 de ani, veneau la bal", spune Costică Pop, fost primar Chiheru de jos.

"Rolul acestui bal este acela de a întări relaţiile dintre oameni, între comunităţi. Să ştiţi că nu vin doar oameni de la noi din sat, vin şi din satele învecinate, iar fiecare își aduce prieteni, cunoştinţe", spune Victor Pop, organizator eveniment.

"E frumos şi emoţionat în acelaşi timp, să revin, iată, în fiecare an aici, la Chiheru, locul copilăriei mele. Mă leagă amintiri foarte frumoase şi mă bucur că această tradiţie, acest bal - joc al Însuraţilor, dăinuie de zeci de ani", spune Maria Neag, cântăreață de muzică populară.

Cum tradiţia a fost la ea acasă, petrecăreţii s-au îmbrăcat pe măsură: cu straie populare, cusute manual de bătrânii locului.

"Costumul popular românesc are o valoare inestimabilă. Este identitatea noastră a românilor, a poporului român", spune Maria Neag, cântăreață de muzică populară.  

Cu ţinutele atent alese și buna dispoziție la purtător, distracția s-a mutat pe ringul de dans, unde petrecăreţii au jucat cât i-au ţinut picioarele.

"Se joacă până dimineața la cinci, la şase, cum se simte lumea bine", spune Lucica Pop, organizator eveniment.

Şi cum dansul şi voia bună merg mână în mână cu mâncarea, nu au lipsit nici bucatele alese sau băuturile tradiţionale.

"Vin cu coşurile cu mâncare tradiţională, fiecare îşi pregăteşte felul lui de mâncare. Cârnaţi, caltaboşi, salată de boeuf, vinete", spune Victor Pop, organizator eveniment.

Balul Însuraților nu e doar o petrecere, ci o sărbătoare a întregii comunității. An de an, tineri proaspăt căsătoriți și localnici de toate vârstele se strâng laolaltă, cu emoție și mândrie, ca să ducă mai departe o tradiție păstrată cu sfinţenie din generaţie în generaţie.

