A fost nenorocire joi aseară, pe o şosea din Bacău, după ce o maşină în care erau 5 oameni s-a lovit de un TIR. Un adolescent şi o femeie au murit pe loc iar celelalte trei persoane, printre care şi un băiat de 15 ani au fost răniţi. Echipele de intervenţie au găsit încarcerate trei dintre victime.

Şoferul din autoturism, un tânăr de 26 de ani, a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. La fel și un alt bărbat care era pasager în mașină, în spate, un bărbat de 44 de ani, a ajuns și el la o unitate sanitară din județul Bacău pentru a primi îngrijiri de specialitate, fiind răniți în urma accidentului. Amândoi erau conștienți.

La fața locului a mai fost găsit conștient, de asemenea, un adolescent de 15 ani și el, pasager în autoturism, dar stătea și el în spate, a primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a avut nevoie să fie transportat la spital.

Din păcate, nu s-a putut face nimic pentru pasagerii din autoturism care stăteau în partea dreapta a mașinii. Vorbim despre un alt adolescent de 15 ani care era în față, lângă șofer, pentru care nu s-au mai făcut nici măcar manevre de resuscitare, fiind mult prea grav rănit.

S-au făcut totuși manevre de resuscitare pentru o femeie de 71 de ani, dar în cele din urmă s-a declarat decesul.

Autoturismul ar fi provocat accidentul, pentru că șoferul nu a acordat prioritate autocamionului. Ieșea de pe un drum județean încercând să vireze la stânga pe drumul național, dar a fost lovit în plin de autocamion. Șoferii au fost amândoi testați cu aparatul letilotest, rezultatele fiind negative. Poliţiştii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

