Dramele părinţilor care au avut bebeluşi cu infecţii intraspitaliceşti. "Am chemat preotul"

Cazul focarului de infecţie de la cel mai important spital de pediatrie al Moldovei a deschis cutia Pandorei. Tot mai mulţi părinţi îşi fac curaj şi vorbesc despre bacteriile nosocomiale care, dacă nu le, au ucis, le-au chinuit copiii şi le-au dat peste cap vieţile.

Primim mesaje disperate pe Fii Observator de la mame revoltate că sistemul nostru medical, de stat sau privat, nu reuşeşte încă să facă faţă acestor infecţii intraspitaliceşti. Două mame din Constanţa şi-au salvat bebeluşii de la moarte doar pentru că lucrează în domeniu şi au recunoscut la timp simptomele unei septicemii.

Cât despre cei 7 copii răpuşi de o bacterie la Iaşi, avem în sfârşit primele explicaţii. Surse Observator spun că bacteria ucigaşă a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete de la ATI şi ar fi provenit de la un pacient transferat.

Uneori, ca să-ți salvezi copilul, trebuie să fii asistentă medicală. Este și cazul Cătălinei Carabaşu, a cărei fetiță a scăpat de moarte datorită cunoștințelor ei și instinctului de mamă. Streptococul care ar fi putut să ucidă bebelușul prematur ar fi fost luat dintr-o clinică privată din Constanța. "Eu cred că s-a infectat din momentul în care i s-a scos cateterul".

Asistentele mergeau de la un pacient la altul, dintr-un incubator în altul, le hrăneau și... nu schimbau mănușile. "Am făcut botezul în clinica privată, am chemat preotul pentru că m-am gândit că nu o mai scot de acolo". Și totuși, fetița Cătălinei a învins moartea, spre deosebire de cei șapte copii infectați cu bacteria Serratia de la Spitalul de Pediatrie din Iași.

Infecții nosocomiale și lupta mamelor pentru dreptate

"Pentru mine, ca mamă, au fost momente în care nu doream să mai trăiesc efectiv. Pentru copil am simulat un an de zile mersul la hematolog, săptămână de săptămână făcându-i analize, înțepând un copil. Am avut nevoie de transfuzie săptămânală", spune o mămică. Pentru coșmarul la care a fost supusă fiica ei, mama a dat clinica în judecată și ia în calcul și o plângere la Colegiul Medicilor.

Până să dea explicații în instanță, spitalul a reacționat la solicitarea Observator: "Spitalul privat de obstetrică-ginecologie este nevinovat de acuzațiile prezentate în spațiul public". Pregătirea medicală a făcut diferența dintre viață și moarte și într-un caz semnalat pe Fii Observator. Femeia e convinsă că bebelușul ei trăiește pentru că a știut cum să acționeze când a aflat că s-a infectat la naștere cu o altă bacterie nosocomială, tot la Constanța.

În Târgu Mureș, aceeași bacterie care a ucis copiii de la Iași ar fi putut provoca tragedii în luna iunie: opt bebeluși au fost infectați atunci în doar trei zile.

Între timp, la Iași, raportul Corpului de Control, dar și primele explicații ale DSP se lasă încă așteptate.

