Adolescent de 17 ani din Sibiu, arestat după ce a ucis un bărbat de 73 de ani. L-a lovit cu bâta în cap

Un tânăr de 17 ani din Sibiu a fost arestat preventiv după ce a omorât un bărbat de 73 de ani. Adolescentul și-a lovit victima cu bâta în cap și a abandonat-o în frig.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procurorii au dispus sâmbătă reținerea tânărului acuzat de omor, potrivit Mediafax.

În noaptea de 6 spre 7 martie, tânărul și un bărbat de 73 de ani au avut un conflict spontan în localitatea Boian, județul Sibiu, în timp aceștia ce se aflau într-o zonă publică.

Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima de o bâtă și a lovit-o pe aceasta la nivelul

capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei.

Victima a murit în cursul aceleiași nopți datorită leziunilor suferite și expunerii prelungite la frig.

În 8 martie, inculpatul a fost arestat de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu pe o perioadă de 30 de zile.

