Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Adolescent de 17 ani din Sibiu, arestat după ce a ucis un bărbat de 73 de ani. L-a lovit cu bâta în cap

Un tânăr de 17 ani din Sibiu a fost arestat preventiv după ce a omorât un bărbat de 73 de ani.  Adolescentul și-a lovit victima cu bâta în cap și a abandonat-o în frig.

de Nicu Tatu

la 09.03.2026 , 16:43
Adolescent de 17 ani din Sibiu, arestat după ce a ucis un bărbat de 73 de ani. L-a lovit cu bâta în cap Adolescent de 17 ani din Sibiu, arestat după ce a ucis un bărbat de 73 de ani. L-a lovit cu bâta în cap - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procurorii au dispus sâmbătă reținerea tânărului acuzat de omor, potrivit Mediafax.

În noaptea de 6 spre 7 martie, tânărul și un bărbat de 73 de ani au avut un conflict spontan în localitatea Boian, județul Sibiu, în timp aceștia ce se aflau într-o zonă publică.

Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima de o bâtă și a lovit-o pe aceasta la nivelul

Articolul continuă după reclamă

capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei.

Victima a murit în cursul aceleiași nopți datorită leziunilor suferite și expunerii prelungite la frig.

În 8 martie, inculpatul a fost arestat de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu pe o perioadă de 30 de zile.

Nicu Tatu Like
crima sibiu adolescent bata
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Evenimente » Adolescent de 17 ani din Sibiu, arestat după ce a ucis un bărbat de 73 de ani. L-a lovit cu bâta în cap