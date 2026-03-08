Şi-a ucis mama de Ziua Femeii. Bărbat de 35 de ani din Timişoara, imobilizat de vecini

Un tânăr în vârstă de 35 de ani, cunoscut cu probleme psihice, şi-ar fi ucis mama, duminică, într-un imobil din Timişoara. Ulterior, bărbatul a încercat să distrugă mai multe maşini din faţa blocului. Vecinii l-au imobilizat şi au sunat la numărul de urgenţă 112.

Şi-a ucis mama de Ziua Femeii. Bărbat de 35 de ani din Timisoara, imobilizat de vecini - Shutterstock

Surse judiciare au declarat, duminică, pentru News.ro, că bărbatul, în vârstă de 35 de ani, este cunoscut cu probleme psihice. A fost internat în spitale de specialitate de mai multe ori, iar ultima dată ar fi fost scos chiar de mama sa, pe semnătură.

Duminică, se pare că el a ucis-o pe femeie, după care a încercat să distrugă cu pietre mai multe maşini parcate pe stradă.

Vecinii au fost cei care l-au imobilizat şi au sunat de urgenţă la numărul 112, fără să ştie şi de crima din apartament.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost dus la Poliţie pentru audieri.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰