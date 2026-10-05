Dronă detectată la graniţa cu România. Mesaj RO-Alert pentru tulceni, două F-18 ridicate de la sol

O ţintă aeriană a fost detectată în apropierea graniţei cu România, luni noaptea, anunţă MApN, care precizează că a fost emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

”În noaptea de 4 spre 5 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, Ucraina, in proximitatea frontierei cu Romania. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogalniceanu”, informează MApN lui dimineaţă.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 02.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 03.23.