O dronă rusească a căzut în această dimineaţă în municipiul Galaţi, la ora 2, mai exact. Au fost emise mesaje Ro-Alert la momentul respectiv, iar avioane NATO au fost ridicate de la sol. Abia acum, după 6 ore, autorităţile au început evacuarea de urgenţă a localnicilor. Iau, de asemenea, în considerare prezenţa explozibilului în zonă, astfel că străzile care duc spre locul în care fragmentele aparatului de zbor au fost identificate au fost închise. Locaţia este, bineîneţeles, securizată de Poliție și de militari.

Cât despre atac în sine şi reacţia forţelor, şeful Direcției de informare a MApN, Cristian Popovici, a declarat în urmă cu scurt timp pentru un post de televiziune că piloții britanici NU au tras asupra dronei care s-a prăbușit, pentru că nici ei, nici radarele de la sol, nu au văzut ținta decât deasupra Ucrainei, nu și când a intrat în România, spre Galați.

Militarul nu exclude ca drona să se fi rătăcit și să nu fi fost văzută de radare, din cauza altitudinii mici la care a venit, În tot acest timp, s-a instalat şi haosul. Mulţi oameni sunt indignaţi că vor să ajungă acasă, ca să îşi ia în siguranţă părinţii şi copiii de acolo, însă nu sunt lăsaţi să treacă.

"Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliția Română și militari din Ministerul Apărării Naţionale", a afirmat Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

"M-am trezit pur şi simplu că m-am trezit. Şi am văzut că era poliţie, erau pompierii". "A avut o flacără pe cer aşa şi a căzut şi s-a zguduit puţin pământul". "Bine că nu a căzut pe casă", au afirmat locuitorii din zonă.

Distrigaz a întrerupt gazul în zonă

"Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din localitatea Galați, județul Galați:

În urma prăbușirii unei drone în curtea unui imobil amplasat pe strada Sulfinei, din localitatea Galați, județul Galați, la solicitarea reprezentanților ISU, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 24 aprilie 2026, începând cu ora 07:45.

În urma acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectați cca. 555 clienți casnici și non-casnici situați pe străzile Arcașilor, Zimbrului, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, Aleea Meteo, Dănăilă Negoiță, Sulfinei, Răchitei, Privighetorii, Zambilei, Tufănelelor, Graurului, Pescărușului, Egretei, Malul Brateș, Libelului, Dropiei și Căprioarei, din localitatea Galați, județul Galați.

Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face după ce reprezentanții ISU și ai unităților de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbușirea dronei.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale", se precizează în comunicatul Distrigaz.

DSU: Drona va fi detonată controlat

"Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200m.

Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația și vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiții optime.

Totodată, aceasta permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice.

Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță.

Autoritățile subliniază că această măsură are un caracter preventiv și fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să se informeze doar din surse oficiale", se arată în comunicatul DSU.

