Drona prăbuşită pe blocul din Galaţi, în presa internaţională

O dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie. La faţa locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Poliţiei. Două persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Potrivit ISU Galaţi, până la acest moment, nu au fost identificate alte drone. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din bloc.

Subiectul a fost tratat şi în presa internaţională.

AP News

O dronă rusească, care făcea parte dintr-un atac nocturn asupra Ucrainei, s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din estul României, rănind două persoane, au declarat vineri autoritățile române.

Ca răspuns la accident, România, membră NATO, a solicitat alianței un transfer mai rapid al capacităților anti-drone, a declarat Ministerul de Externe, numind zborul dronei o încălcare gravă a dreptului internațional.

Drona a fost urmărită de radar în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri din Galați, a anunțat Ministerul Apărării din România într-un comunicat. Impactul a fost urmat de un incendiu. Două persoane au suferit răni minore, iar mai multe persoane au fost evacuate.

Poliția și alte agenții au intervenit la fața locului. Galați se află pe fluviul Dunărea, la est de granița dintre Moldova și Ucraina.

Armata românească a decolat de la distanță două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter autorizate să atace ținte, iar mesaje de alertă au fost trimise locuitorilor din zonele afectate.

BBC

O dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din România, a anunțat Ministerul Apărării din țară vineri dimineață, provocând un incendiu și rănind două persoane.

Drona s-a prăbușit în orașul estic Galați, în timp ce Rusia efectua atacuri în Ucraina, în apropierea graniței, a anunțat ministerul într-un comunicat.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România a declarat că întreaga încărcătură explozivă a dronei a fost detonată, provocând un incendiu la etajul 10 al clădirii.

Dronele rusești au trecut granița țării membre NATO de mai multe ori în timpul războiului de patru ani cu Ucraina, dar aceasta a fost prima dată când cetățenii din România au fost răniți. Rusia nu a comentat încă incidentul.

Serviciile de urgență au declarat că două persoane au primit îngrijiri medicale după ce au suferit răni minore, iar aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Două avioane de vânătoare F-16 au fost mobilizate după ce dronele au fost detectate în spațiul aerian românesc, a declarat Ministerul Apărării.

"Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian românesc, a fost urmărită de radar până în partea de sud a orașului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul declanșând un incendiu", se arată în comunicat.

Într-un incident din aprilie, o altă dronă rusească a provocat pagube materiale în Galați, dar nu a provocat răniți.

CNN

O dronă a rănit două persoane după ce a lovit un bloc de apartamente din România și a explodat, în același timp în care Rusia a lansat un atac asupra unui oraș ucrainean din apropiere, a declarat vineri Ministerul Apărării din România.

"În noaptea de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România", a declarat Ministerul Apărării din România.

Drona a lovit acoperișul unei clădiri din Galați, în apropierea graniței cu Ucraina, potrivit postului de televiziune Antena 3 CNN, afiliat CNN.

Galați se află la granița cu Ucraina, în extremitatea sud-estică a României. Chiar peste graniță se află Izmail, orașul care găzduiește cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre și o țintă frecventă a atacurilor rusești.

Cam în aceeași perioadă în care drona s-a prăbușit în apartamentul din Galați, autoritățile ucrainene au declarat că zona portuară Izmail a fost atacată de dronele rusești.

România este membră atât a NATO, cât și a Uniunii Europene.

Membrii NATO s-au trezit din ce în ce mai des reacționând la dronele și rachetele rusești care fie au intrat în spațiul lor aerian, fie au căzut pe teritoriul lor, ceea ce a amplificat tensiunile cu Moscova.

CBS News

O dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din România, membră NATO, a anunțat ministerul apărării vineri dimineață, ora locală, rănind două persoane, conform CBS News.

"În noaptea de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România", a declarat ministerul român al apărării.

"Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian românesc, a fost urmărită de radar până în partea de sud a orașului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente, impactul declanșând un incendiu", a precizat acesta. Două avioane de vânătoare F-16 au fost dezactivate după ce dronele au fost detectate în spațiul aerian românesc.

Serviciile locale de urgență au declarat că două persoane cu abraziuni au necesitat îngrijiri medicale și au menționat că incendiul a fost stins.

O alertă de raid aerian la nivel național a fost emisă și în Ucraina vecină peste noapte, în așteptarea unor atacuri rusești, deși a fost ridicată dimineața.

Incursiunile dronelor au fost detectate de zeci de ori de la începutul ofensivei rusești împotriva Ucrainei în 2022, dar cel mai recent incident a fost primul în care una a lovit o clădire rezidențială.

În septembrie anul trecut, România a raportat că spațiul său aerian a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Țara a decolat, de asemenea, două avioane de vânătoare F-16 la acea vreme.

Reuters

O dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente cu 10 etaje din orașul Galați, sud-estul țării, în timpul unui atac rusesc peste noapte asupra Ucrainei vecine, vineri, provocând o explozie și un incendiu în care au fost rănite două persoane, au declarat autoritățile române, conform Reuters.

România, membră atât a NATO, cât și a Uniunii Europene, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina și a fost martora încălcării spațiului său aerian de 28 de ori de când Moscova a început să atace porturile Kievului de peste Dunăre, a anunțat vineri Ministerul Apărării din România.

Incidentul de vineri a fost prima dată când o dronă a lovit o zonă dens populată din România și a produs pagube şi răniţi și este probabil să crească tensiunile pe flancul estic al NATO, într-un moment în care aliații Ucrainei sunt îngrijorați de extinderea războiului peste granițele sale.

Ministerul a adăugat că a recuperat fragmente de dronă care au căzut în România de 47 de ori.

Agenția de intervenție pentru situații de urgență din România a anunțat vineri că un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 10, după ce drona a lovit acoperișul clădirii și a explodat. Două persoane primeau îngrijiri medicale la fața locului, a precizat aceasta, adăugând că 70 de persoane au fost evacuate.

France 24

O dronă a lovit o clădire rezidențială din orașul românesc Galați, lângă granița cu Ucraina, rănind două persoane și declanșând un incendiu după impact, au anunțat autoritățile vineri. Incidentul, care a determinat evacuarea a zeci de locuitori, are loc pe fondul activității continue a dronelor în regiune, legată de războiul din Ucraina, scrie France 24.

O dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din România, membră NATO, a anunțat vineri Ministerul Apărării, rănind două persoane într-un oraș din apropierea graniței cu Ucraina.

"În noaptea de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România", a anunțat Ministerul Apărării din România.

"Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian românesc, a fost urmărită de radar până în partea de sud a orașului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente, impactul declanșând un incendiu", a precizat acesta.

Kyiv Post

Ministerul Apărării din România a declarat că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc în timpul atacurilor nocturne ale Moscovei asupra Ucrainei și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente din Galați. Impactul a declanșat un incendiu, iar serviciile de urgență au declarat că două persoane au fost rănite, conform Kyiv Post.

O dronă rusească a lovit un bloc de apartamente din România, membră NATO, după ce a trecut în spațiul aerian al țării în timpul atacurilor nocturne ale Moscovei asupra Ucrainei, a anunțat vineri Ministerul Apărării din România.

Drona s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente din Galați, un oraș din sud-estul țării, aproape de granița cu Ucraina, declanșând un incendiu și rănind două persoane, potrivit serviciilor de urgență.

"În noaptea de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România", a anunţat Ministerul Apărării din România, potrivit AFP.

"Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian românesc, a fost urmărită de radar până în partea de sud a orașului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente, impactul declanșând un incendiu", a precizat ministerul.

România, membră NATO și UE, a raportat în repetate rânduri fragmente de drone rusești și încălcări ale spațiului aerian de când Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Însă cel mai recent incident marchează o escaladare gravă, deoarece o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din teritoriul NATO și a provocat răni civile.

Atacul a avut loc în timp ce Rusia a reluat atacurile cu drone peste noapte asupra țintelor civile și de infrastructură ale Ucrainei din apropierea fluviului Dunărea, unde porturile ucrainene se află aproape de granița cu România.

