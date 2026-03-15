A renunţat la şcoală şi a dormit pe canapeaua unui prieten. Acum conduce o afacere bănoasă pornită pe TikTok

A renunțat la școală, a pornit de jos și a ajuns să câștige suficient cât să-și ajute părinții să nu mai muncească. Este povestea unui tânăr vietnamez care și-a ținut promisiunea făcută în adolescență, scrie CNBC .

Tuan Le, un tânăr de 25 de ani, le-a promis părinților săi încă de la 15 ani că într-o zi o să îi ajute să nu mai fie nevoiți să muncească din greu. Familia lui tocmai se mutase din Vietnam în Canada, iar pentru părinții lui începutul a fost extrem de greu. Munceau mult, erau obosiți și încercau din răsputeri să-i ofere lui și surorii sale o viață mai bună. Ani mai târziu, Tuan chiar a reușit: după ce a renunțat la școală și și-a construit propria afacere, a ajuns să le trimită lunar bani suficienți cât să le acopere cheltuielile.

Tânărul spune că nu a uitat niciodată cât de greu le-a fost părinților după mutarea în Canada. Deși în Vietnam familia trăia bine, părinții au ales să o ia de la zero pentru a le oferi copiilor mai multe șanse. Pentru Tuan, adaptarea nu a fost deloc ușoară. Nu vorbea bine engleza și a trecut printr-o perioadă grea, plină de frustrare și tristețe.

O promisiune îndeplinită după 10 ani

Totul s-a schimbat în momentul în care și-a văzut tatăl epuizat după muncă. Atunci și-a spus că trebuie să facă ceva și le-a promis părinților că în 10 ani îi va ajuta să se retragă. În 2025, promisiunea a devenit realitate. Afacerea lui, ShortsCut, o companie de producție video din Toronto, a ajuns să îi aducă suficienți bani încât să le trimită părinților 5.000 de dolari canadieni pe lună. Suma le acoperă chiria și cheltuielile de zi cu zi.

Părinții lui încă mai lucrează, dar nu pentru că ar fi obligați. Tuan spune că ei au ales să rămână activi și lucrează doar două zile pe săptămână, la o tarabă din piață.

Afacerea lui a început în 2023 și produce videoclipuri scurte pentru branduri, mai ales pentru TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts. La început, Tuan filma preparate pentru restaurante mici din Toronto. A pornit simplu, cu multă muncă și cu ideea că poate face videoclipuri care să atragă atenția online.

Potrivit CNBC Make It, compania lui a ajuns în 2025 la venituri de 1,08 milioane de dolari, cu un profit net de peste 488.000 de dolari.

A renunţat la şcoală pentru un vis de 1 milion $

Povestea lui e și mai interesantă pentru că a renunțat la școala de film după doar patru luni. A luat decizia după ce un scurtmetraj făcut de el despre părinții săi a fost remarcat de școală. Atunci a simțit că poate merge pe drumul lui, fără să mai aștepte.

După ce a abandonat studiile, a încercat să-și găsească orice job care să-l ajute să lucreze în zona video. A trimis mesaje și mailuri către o mulțime de companii, dar nu primea răspunsuri. La un moment dat, a acceptat să lucreze gratis timp de trei luni pentru o companie, doar ca să învețe cum funcționează un business.

În paralel, filma pentru restaurante în schimbul unei mese gratuite. Spune că a avut momente în care dormea pe canapeaua unui prieten și își ducea viața dintr-o valiză, cu laptopul lângă el.

Mai târziu, și-a dat seama că TikTok putea fi șansa lui. A început să le propună clienților videoclipuri gândite special pentru a deveni virale. Primele clipuri au strâns sute de mii de vizualizări, iar de acolo lucrurile au început să se miște repede.

Astăzi, compania lui lucrează cu branduri din mai multe domenii, iar prețurile au crescut mult față de început. Dacă la început cerea 2.000 de dolari canadieni pe lună de la un client, acum ajunge la sume între 10.000 și 16.000 de dolari canadieni pe lună.

