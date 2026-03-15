

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni la ora 10:00, cu o delegaţie de la OMV Petrom la Palatul Cotroceni, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. 

la 15.03.2026 , 13:47
Nicușor Dan se întâlnește luni cu o delegație OMV Petrom la Cotroceni - Administraţia Prezidenţială

Luni 16 martie, preşedintele Nicușor Dan va primi la Palatul Cotroceni, de la ora 09:00, o delegație a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), iar de la ora 10:00 se va întâlni cu reprezentanţi ai OMV Petrom.

Întâlnirea de la Cotroceni are loc în contextul scumpirii carburanţilor. Sâmbătă, benzina se vindea la pompă cu preţuri între 8 lei şi 49 de bani şi 8 lei şi 70 de bani în timp ce motorina pleca de la 8 lei şi 97 de bani şi ajungea la 9 lei şi 15 bani, fiind a opta scumpire din luna martie.

Propuneri în lupta cu prețurile de la pompă

Pentru a mai calma criza carburanţilor, Ministerul Economiei propune declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire. Măsura va permite limitarea preţurilor la pompă. Astfel, benzina standard nu va putea trece de maxim 8 lei şi 41 de bani, în timp ce motorina standard va costa 8 lei şi 86 de bani. Atenţie, nu vorbim de o plafonare clasică, aceste praguri pot fi ajustate lunar.

Planul prevede şi o schemă de ajutor, similară cu cea adoptată în 2022, după invadarea Ucrainei. Adică o reducere cu 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil cumpărat la pompă. Pentru transportatori, subvenţia va fi de 1 leu pe litru. Iar agricultorii vor fi scutiţi de acciza la combustibil. Planul ia în calcul şi repornirea în luna aprilie a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, închisă în prezent din cauza sancţiunilor americane impuse Moscovei. Rafinăria va folosi însă doar ţiţei provenit din afara Rusiei.

"Lucrăm pe mai multe scenarii, care pot să fie luate fie total, fie doar unul din cele pe care le-am pus pe masa Guvernului în funcţie de necesităţi şi în funcţie de cât de gravă va putea să fie situaţia sau nu. Eu sper să nu ajungem în acea situaţie", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

