"I-am zis că după ce salvează Bucureştiul să salveze şi România", a declarat Corina, verişoara lui Nicuşor Dan. "Eu... nu speranţa, eu aproape că am certitudinea", a declarat Ionel Mihali, profesor de Limba Română. "Ce aţi făcut voi ca societate săptămânile acestea. A fost extraordinar. Aţi făcut campanie, aţi vorbit cu apropiaţii voştri, v-aţi confruntat uneori cu valuri de ură şi aţi avut curajul să mergeţi înainte. E victoria voastră", a declarat Nicuşor Dan.

Drumul lui Nicuşor Dan de la Făgăraş, la Cotroceni

"Sincer să fiu, m-a surprins gestul lui aproape aventuros. Să te duci din Ardeal în Bucureşti, la mitici. La ultima întâlnire a promotiei '88 i-am si spus lui Nicusor, faci tot ce poti să ai o presă bună. Pentru că adversarii tăi iti intuiesc valoarea. Îţi cunosc valoarea si tocmai de aceea incearcă să te submineze. Asta e politica", a declarat Ionel Mihali, profesor de Limba Română. "Este acelasi om pe care il cunosc de ani de zile", a declarat Silviu, prietenul lui Nicuşor Dan. "Aici e neamul nostru să zic aşa. Aici este Nicusor dar il recunoaşteti oricum după freză. El avea tot timpul... purta sandale şi şosete. Ştiu că râdem şi acum eu cu o prietenă de-a mea, bună. Păru l-o tuns dar a trecut şi la pantofi", a declarat Corina, verişoara lui Nicuşor Dan.

Aşa e Nicuşor Dan văzut prin ochii celor care îl cunosc de-o viaţă. A venit pe lume pe 20 decembrie, acum aproape 56 de ani, în Făgăraş, într-o familie modestă. Tata era muncitor la combinatul chimic, mama, contabila. După doi ani s-a născut şi sora lui. A avut o copilărie perfectă, fără griji şi fără televizor. "Am trăit într-o familie normală, noi aveam oi, veneau oile seara, le băgam în curte, ne mai lua tata, nu ne plăcea deloc dar nu aveam, ce sa facem, ne mai lua la sapa, ne trimitea cu oile, chiar şi la coasă m-a luat de cateva ori", a declarat Nicuşor Dan. "Mergeam la el acasă, ne jucam pe acoperiş şi aruncam cu pungi de apă după oamenii de pe stradă. Nu era pedepsit pentru că nu se aflau", a declarat Silviu, prietenul lui Nicuşor Dan. Cand avea vreo 10 ani abia astepta să facă 14, ca să poată împrumuta cărti de la biblioteca de adulţi. Tabla inmulţirii o ştia deja înainte să meargă la şcoală.

"Era foarte silitor. Ii plăcea cartea la nebunie si l-o atras asa de tare că o ajuns unde o ajuns", a declarat Toma, unchiul lui Nicuşor Dan. A intrat fără emotii la cel mai bun liceu din oras, Radu Negru, la cea mai bună clasă de mate fizică. "Dacă il vedeai in curtea scolii sau în sala de clasă nu spuneai că el este deşteptul scolii", a declarat Elena Bogdan, fosta dirigintă a lui Nicuşor Dan. In 1987 Nicusor Dan intră in lotul national de matematică al României socialiste care pleacă in Cuba, la Havana. E prima lui ieşire din ţară. Şi prima medalie de aur la olimpiada internatională. Performanţa se repetă şi anul următor, în Australia, când obţine punctaj maxim. Era deja in topul celor mai buni 100 matematicieni ai lumii. E pentru prima dată când numele Nicuşor Dan apare în ziarele vremii.

La 18 ani, olimpicul din Făgăraş pleacă la Bucureşti, la Universitate. Iar in 1992, printr-o bursă a statului francez, ajunge la una dintre cele mai prestigioase şcoli de profil din tara. Apoi isi face masterul la Sorbona si tot acolo, la varsta de 28 de ani, devine doctor in matematică. In 1998 se intoarce in tara. Devine cercetator la institutul de matematică al Academiei Române şi simbol al celor mai importante proteste de stradă, declarand razboi rechinilor imobiliari. Si nu numai. Nu de putine ori actiunile lui s-au incheiat aşa.

Cam in aceeasi perioada o cunoaşte pe Mirabela. "Într-o seara de sfarsit de sesiune o prietena a venit din Franta, m-a invitat sa mergem in club, si in club m-a intâlnit sau l-am intâlnit pe Nicuşor Dan am invitat-o la dans. M-a fascinat, avea un păr creţ, foarte frumos şi mi-a cerut numarul de telefon după care, nu mai ştiu, au trecut câteva zile până am primit un telefon de pe un fix pentru ca nu avea mobil atunci şi m-a invitat la un meci de hochei ceea ce mi s-a părut foarte ciudat", a declarat Mirabela Grădinaru, soţia lui Nicuşor Dan. Si nu s-au mai despartit niciodată. După ani de zile de activism şi vreo 200 de procese câştigate cu diverse institutii ale statului, Nicusor Dan a inteles că are şanse mai mari să rezolve lucrurile din ţară intrand in politică. Asa, asociaţia Uniunea Salvaţi Bucureştiul se transforma în Uniunea Salvaţi România. În 2016 ajunge deputat, iar în 2020.

A câştigat fără emoţii şi al doilea mandat iar in 2024. Cu 20,99% dintre voturi a intrat fara sanse prea mari in turul 2, alaturi de George Simion. A urmat o campanie electorala intensa si complicata, cu lovituri de ambele parti, fiecare in stilul lui. Doar acasa viaţa a mers la fel de liniştit, ca înainte. "Mirabela lucreaza, copiii vin de la scoala, sunt haine de spalat, sunt vase de spalat, e complicat mai ales pentru Mirabela", a declarat Nicuşor Dan. Si-ar dori, deci, sa ramana tot in casa in care locuiesc cu chirie si in care dimineata miroase a cafea si oua ochi. Iar seara, se aduna impreuna sa joace carti.

Nicușor Dan va trebui să își pună de acum în geantă un carnetel nou. Unul de președinte. Pe toate celelalte le are păstrate într-o cutie, în podul casei. Și speră că și de acum încolo să poată merge la serviciu cu metroul.

