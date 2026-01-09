Noi controverse în legătură cu zborul preşedintelui Nicuşor Dan de întoarcere de la Paris. Armata din Elveția susține că escortarea delegaţiei române cu două avioane de luptă a fost, de fapt, doar o operațiune de rutină. Controlorii de trafic aerian au profitat însă de ocazie şi au mulţumit pentru ajutorul dat de ţara noastră după tragedia din Crans-Montana. În schimb, șeful Statului susține că gestul a fost unul special și acuză o parte a presei că ar fi denigrat imaginea României.

Acuzat de un jurnalist că ar fi minţit în legătură cu momentul în care Forţele Aeriene din Elveţia au escortat aeronava Spartan, Nicuşor Dan a publicat pe Facebook înregistrarea discuţiei dintre piloţii români şi turnul de control din Zurich.

Turnul de control Zürich: 107, pentru informarea voastră, mai târziu veți fi interceptați de Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre la Crans-Montana.

Pilot Spartan: Am înțeles, 104.

Turnul de control Zürich: Vă ţin la curent.

Pilot Spartan: Mulţumesc.

Informația, transmisă înainte de escortarea avionului

Acest lucru a fost transmis de către administraţia prezidenţială şi jurnaliştilor de la bordul aeronavei Spartan cu circa 10 minute înainte ca două F 18 Hornet să escorteze pentru scurt timp avionul armatei române. Şeful statului a precizat că:

"Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre".

Armata Elveţiană a precizat însă pentru Observator că a fost vorba despre o operaţiune standard, aşa numita live mission, iar controlorii civili de trafic aerian au profitat de ocazie pentru a mulțumi delegației române.

Răspunsul oficial al armatei elveţiene

"Forțele Aeriene Elvețiene au escortat, pentru scurt timp, aeronava președintelui României în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei "misiuni reale" cu două avioane de vânătoare F/A‑18. Angajații Serviciului Civil de Control al Traficului Aerian Skyguide au profitat de ocazie pentru a mulțumi delegației române, prin radio, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana. Cu câteva zile înainte, Forțele Aeriene Române fuseseră mobilizate pentru un transport medical în Elveția.

Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul valoros oferit în transferul pacienților, pe calea aerului, către spitale de specialitate din întreaga Europă", a transmis Mathias Volken, purtătorul de cuvânt al Armatei elveţiene.

Forțele Aeriene s-au asigurat în această misiune că informațiile furnizate de partea română, în cererea de autorizare diplomatică, erau unele reale - de la tipul aeronavei, la detaliile despre rută și numărul de înmatriculare.

"A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat cu aeronava Spartan răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale.

Planul președintelui: luptă împotriva dezinformării

Altfel, surse Observator spun că şeful Statului va începe o luptă acerbă cu dezinformarea.

