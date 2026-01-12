Iarna a venit cu zăpadă, dar a plecat cu asfaltul. Primele ninsori serioase au scos la iveală un adevărat câmp minat pe drumurile din vestul țării. Pe Centura Caransebeșului și pe Autostrada A1, șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre cratere apărute peste noapte. Sunt imposibil de evitat, în special pe banda 1, se plâng şoferii în online.

Pe centura Municipiului Caransebeș asfaltul e ciuruit, după ninsorile din ultimele zile.

Reporter: Cum e acolo?

Şofer: Prăpădul de pe lume!

Reporter: Ați avut probleme?

Şofer: Eu nu, dar alți colegi, da.

Reporter: Ce au pățit?

Şofer: Au spart roțile.

Compania de drumuri se aşteaptă la procese din partea şoferilor.

"Este singura soluție, noi nu putem plăti despăgubiri la casierie, ca să zic așa, doar în instanță", a declarat Alina Sabou de la DRDP Timișoara.

Polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au dat și o amendă către CNAIR pentru gropile de pe Centura Caransebeșului, în valoare de 4.200 de lei.

"Totodată, administratorului drumului i s-a pus în vedere să ia de urgență măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate în vederea desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță", a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin.

Dezastru pentru șoferi este și pe autostrada A1. Utilajele de deszăpezire, clorura folosită pentru polei sau fenomenul de îngheț-dezgheț sunt principalele cauze pentru carobabilul cu gropi.

"Suntem pe porțiunea dintre Arad și Nădlac și nu este singura zonă cu probleme. Sunt foarte multe astfel de cratere în special pe banda 1, imposibil de evitat de către șoferi și de numărat de drumari", a transmis reporterul Observator Iulia Pop.

"Nu prea poți să le eviți, treci prin ele, că nu ai cum să le eviți. După aia trebuie să mergi la service cu anvelopele, cu jențile", a spus un şofer.

"Încercăm să le reparăm cu soluţii provizorii acum, este vorba de mixtura stocabilă. Aceasta se foloseşte iarna, e proactic singura soluţie tehnică, momentan, la temperaturile acestea. Când o să fie temperaturile pozitive o să putem interveni cu mixtura la cald", a precizat Alina Sabou, DRDP Timișoara.

Reprezentanţii companiei de drumuri le recomandă şoferilor să fie atenţi şi pe bucata de drum dintre Arad şi Oradea. Muncitorii lucrează în continuu de câteva zile la plombarea zonelor cu probleme, însă asfaltul va fi refacut în totalitate, abia la primăvară când temparaturile vor fi de 5-10 grade cu plus.

