Video Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz rămas blocat a fost împins de pasageri

Circulația se desfășoară cu dificultate pe drumul către Poiana Brașov, unde zăpada depusă pe carosabil a creat probleme serioase șoferilor. Un autobuz a rămas împotmolit, iar mai mulți călători au fost nevoiți să coboare pentru a împinge vehiculul, în timp ce utilajele de deszăpezire intervin în zonă.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 , 17:04

În imagini se vede cum mai mulți călători coborâți din autobuz au încercat să împingă vehiculul pentru a-l scoate din zăpadă.

În zonă au intervenit utilaje de deszăpezire, iar pe carosabil a fost împrăștiat material antiderapant pentru a permite reluarea circulației.

Potrivit ANM, de sâmbătă până luni seara, vor fi precipitații temporare în cea mai mare parte a țării. La munte vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, de 20–50 cm, iar vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 70–85 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

ANM a emis Cod galben de viscol până sâmbătă la ora 22.00 pentru Carpații Orientali și litoral, iar din sâmbătă seara până luni la ora 22.00, o altă avertizare Cod galben vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, precum și Carpații Meridionali și Occidentali, unde vor fi ninsori însemnate și strat de zăpadă de 10–25 cm în zonele joase și 30–40 cm la munte.

