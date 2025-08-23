Accidentul a avut loc într-o intersecţie semaforizată şi a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum şoferul maşinii trece în viteză intersecţia şi nu observă autospeciala care avea semnalele luminoase pornite.

Echipajul de jandarmi se deplasa la un scandal, acolo unde doi poliţişti fuseseră bătuţi de un individ. O pasageră din autovehicul a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportată de urgenţă la spital.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰