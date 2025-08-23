Antena Meniu Search
Video Dubă a jandarmeriei, lovită în plin de un autoturism în Drobeta. Echipajul era în misiune

O dubă a jandarmeriei, aflată în misiune, a fost lovită în plin de un autoturism, în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 08:34

Accidentul a avut loc într-o intersecţie semaforizată şi a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum şoferul maşinii trece în viteză intersecţia şi nu observă autospeciala care avea semnalele luminoase pornite.

Echipajul de jandarmi se deplasa la un scandal, acolo unde doi poliţişti fuseseră bătuţi de un individ. O pasageră din autovehicul a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportată de urgenţă la spital. 

duba jandarmerie drobeta turnu severin accident
