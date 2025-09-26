Video Dubă de poliţie, făcută praf în depăşire în Gorj. Autospeciala a ajuns într-un cap de pod, un agent rănit
Accident grav pe drum naţional din Gorj. O autospecială a Inspectoratului de Poliţie a fost lovită, ieri, de o altă maşină, în timp ce încerca să o depăşească regulamentar. Cei doi agenţi tocmai ce lăsaseră deţinuţi în arest şi se întorceau la sediu. Impactul a fost violent, pentru că şoferul maşinii a virat brusc stânga şi a intrat în plin în autospeciala agenţilor. Poliţiştii au pierdut controlul volanului şi au ieşit de pe şosea, direct într-un cap de pod. Un poliţist a fost rănit şi dus urgent la spital. Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
O autospecială a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj a fost implicată joi într-un accident, pe DN 66. Un polițist a fost rănit. Potrivit IPJ Dolj, accidentul a avut loc pe DN 66, în Izvoarele.
Din primele verificări a reieșit că, în timp ce autospeciala se angajase în depășirea regulamentară a unui autovehicul care se deplasa pe raza localității, în aceeași direcție de mers, conducătorul unui autoturism ar fi virat spre stânga, acroșând autospeciala de poliție, care a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un cap de pod.
În autospecială se aflau doi polițiști din cadrul IPJ Dolj, care depuseseră reținuți în arestul IPJ Gorj și se întorceau la sediul poliției.
În autospecială se aflau doi polițiști din cadrul IPJ Dolj, care depuseseră reținuți în arestul IPJ Gorj și se întorceau la sediul poliției.

Unul dintre polițiști a fost rănit și a fost dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.
