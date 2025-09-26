Accident grav pe drum naţional din Gorj. O autospecială a Inspectoratului de Poliţie a fost lovită, ieri, de o altă maşină, în timp ce încerca să o depăşească regulamentar. Cei doi agenţi tocmai ce lăsaseră deţinuţi în arest şi se întorceau la sediu. Impactul a fost violent, pentru că şoferul maşinii a virat brusc stânga şi a intrat în plin în autospeciala agenţilor. Poliţiştii au pierdut controlul volanului şi au ieşit de pe şosea, direct într-un cap de pod. Un poliţist a fost rănit şi dus urgent la spital. Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Dubă de poliţie, făcută praf în depăşire în Gorj. Autospeciala a ajuns într-un cap de pod, un agent rănit

O autospecială a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj a fost implicată joi într-un accident, pe DN 66. Un polițist a fost rănit. Potrivit IPJ Dolj, accidentul a avut loc pe DN 66, în Izvoarele.

Din primele verificări a reieșit că, în timp ce autospeciala se angajase în depășirea regulamentară a unui autovehicul care se deplasa pe raza localității, în aceeași direcție de mers, conducătorul unui autoturism ar fi virat spre stânga, acroșând autospeciala de poliție, care a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un cap de pod.

În autospecială se aflau doi polițiști din cadrul IPJ Dolj, care depuseseră reținuți în arestul IPJ Gorj și se întorceau la sediul poliției.

Unul dintre polițiști a fost rănit și a fost dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

