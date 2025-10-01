Antena Meniu Search
x

Curs valutar

După 20 de ani de activitate, o fabrică din Hunedoara se închide. Peste 300 de oameni rămân fără loc de muncă

După 20 de ani de activitate, o fabrică din județul Hunedoara își închide definitiv porțile. Este vorba de întreprinderea de volane de la Brad, o producție care a reușit de-a lungul timpului să aducă dezvoltare și locuri de muncă în Țara Zarandului.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 12:52
După 20 de ani de activitate, o fabrică din Hunedoara se închide. Peste 300 de oameni rămân fără loc de muncă Fabrica de volane KSS Ribița - Mesagerul Hunedorean

Astfel, peste 300 de angajați vor rămâne fără loc de muncă. 

Liderii sindicali spun că ar fi o pierdere uriașă în județ și că fac tot posibilul pentru ca situația să fie rezolvată. „Vestea că fabrica se va închide a adus supărări în rândul localnicilor. Oamenii spun că ar pierderea ar fi una uriașă care ar putea afecta nivelul de trai al zonei”, spune Florin Nuțea, lider sindical.

Fără loc de muncă după o viață

Articolul continuă după reclamă

Închiderea fabricii aduce și pierderea multor locuri de muncă, iar oamenii vor fi nevoiți să își caute un alt job în altă parte. În sprijinul lor vin cei de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cei care caută tot felul de soluții astfel încât aceștia să nu rămână fără bani.

Deschisă în 1998, de un grup de ita­lieni, fabrica de volane a avut aproa­pe 1.000 de angajați în vre­murile bune. Volane pentru Momo, Fiat, Maserati, Jaguar, BMW, Dacia-Renault, Alfa Romeo, Peugeot, Daihatsu au ieșit de pe liniile de îmbrăcare în piele/ asam­blare din Ribița.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
O femeie a murit electrocutată pentru că a intrat în cadă cu mobilul aflat la încărcat 
O femeie a murit electrocutată pentru că a intrat în cadă cu mobilul aflat la încărcat 
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi?
Observator » Evenimente » După 20 de ani de activitate, o fabrică din Hunedoara se închide. Peste 300 de oameni rămân fără loc de muncă