După 20 de ani de activitate, o fabrică din Hunedoara se închide. Peste 300 de oameni rămân fără loc de muncă

După 20 de ani de activitate, o fabrică din județul Hunedoara își închide definitiv porțile. Este vorba de întreprinderea de volane de la Brad, o producție care a reușit de-a lungul timpului să aducă dezvoltare și locuri de muncă în Țara Zarandului.

Astfel, peste 300 de angajați vor rămâne fără loc de muncă.

Liderii sindicali spun că ar fi o pierdere uriașă în județ și că fac tot posibilul pentru ca situația să fie rezolvată. „Vestea că fabrica se va închide a adus supărări în rândul localnicilor. Oamenii spun că ar pierderea ar fi una uriașă care ar putea afecta nivelul de trai al zonei”, spune Florin Nuțea, lider sindical.

Fără loc de muncă după o viață

Articolul continuă după reclamă

Închiderea fabricii aduce și pierderea multor locuri de muncă, iar oamenii vor fi nevoiți să își caute un alt job în altă parte. În sprijinul lor vin cei de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cei care caută tot felul de soluții astfel încât aceștia să nu rămână fără bani.

Deschisă în 1998, de un grup de ita­lieni, fabrica de volane a avut aproa­pe 1.000 de angajați în vre­murile bune. Volane pentru Momo, Fiat, Maserati, Jaguar, BMW, Dacia-Renault, Alfa Romeo, Peugeot, Daihatsu au ieșit de pe liniile de îmbrăcare în piele/ asam­blare din Ribița.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰